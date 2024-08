A fost nebunie în Villarreal - Celta Vigo, meci din etapa a treia din La Liga!

Oaspeții cu condus cu 1-0 (Borja Iglesias 12) și 2-1 (Oscar Mingueza 31, după ce gazdele egalaseră prin Sergi Cardona 26), iar după o oră de joc a început thriller-ul.

Villarreal a egalat la 2 (Thierno Barry, din pasa aceluiași Sergi Cardona, 60) și a preluat conducerea, 3-2, după autogolul lui Jailson (64).

S-a făcut 3-3, Carl Starfelt (80), după care în minutul 90+10, după consultarea VAR, centralul a acordat penalty pentru Villarreal.

Dani Parejo a ratat în primă fază de la 11 metri, dar a reușit apoi să înscrie după respingerea portarului, 4-3 pentru Villarreal!

3 - Villarreal have won a @LaLigaEN home game despite conceding three goals for the first time since January 2008 (4-3 win over Deportivo La Coruña).

