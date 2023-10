Pentru meciul cu Real Madrid din campionat, echipa lui Xavi Hernandez va purta tricouri speciale, așa cum s-a întâmplat și în meciurile din sezoanele trecute.

Colaborarea catalanilor cu Spotifiy aduce un nou model inedit pe tricourile catalanilor, iar de această dată vor purta logo-ul celebru al formației Rolling Stones.

Momentul este cu atât mai special cu cât trupa va lansa și un nou album, Hackney Diamonds, iar mai multe obiecte promoționale vor fi puse spre vânzare în această perioadă.

"Suntem mari fani ai fotbalului și suntem încântați că Spotify a adus buzele și limba pe tricourile de la FC Barcelona. Vom aplauda jucătorii care vor fi pe teren, dar și fanii din întreaga lume care se vor uita la acest meci", au declarat cei de la Rolling Stones.

Nacho a fot inițial suspendat trei etape pentru cartonașul roșu văzut în meciul cu Girona (3-0), de pe 30 septembrie, ceea ce ar fi însemnat că ratează duelurile cu Osasuna, Sevilla și Barcelona, însă Comisia de Apel a redus pedeapsa fundașului de la Real.

Suspendarea lui Nacho a fost redusă la două etape, astfel că va mai fi indisponibil doar pentru partida cu Sevilla. La derby-ul cu Barcelona, experimentatul stoper al madrilenilor va fi apt, anunță The Athletic, care citează un comunicat al Federației Spaniole de Fotbal.

DONE DEAL! ????????

????????????️ FC Barcelona and @RollingStones sign deal ahead of the next #ElClásico thanks to @Spotify . 28/10/2023 ???? pic.twitter.com/bfH7tpw5Lp