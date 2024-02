Real Madrid va face marele anunț! Contractul s-a semnat pentru 70 de milioane de euro

Presa din Spania a anunțat că fosta campioană a Ligii Campionilor a semnat un contract în valoare de 70 de milioane de euro.

La fel ca Barcelona, Real Madrid nu o duce nici ea grozav din punct de vedere financiar. Caută sponsori, iar în acest început de an a reușit să aducă lângă ea o mare companie, HP, care va băga în conturi suma de 70 de milioane de euro pe an.

HP este fostul sponsor principal al echipei Tottenham, dar nu același rol îl va purta și la Real Madrid. Sigla companiei va fi pusă pe una din mânecile formației din capitala Spaniei, pentru că sponsor principal va rămâne Fly Emirates. Acest nou contract va crește veniturile din sponsorizările de pe tricouri pentru trupa din La Liga.

Real Madrid va încasa 70 de milioane de euro de la HP

Real va primi, în total, 250 de milioane de euro pe an de la firmele trecute pe tricouri. De la Adidas primește 117.6 milioane de euro pe an, de la Fly Emirates încasează 70 de milioane de euro și acum va mai încasa 70 de milioane pe euro, în urma contractului cu HP, conform presei din Spania. Fly Emirates mai este sub înțelegere ca sponsor principal până în 2026, dar este de așteptat să fie semnat alt acord între părți, pe mai mulți bani.

Comunicatul parteneriatului dintre Real Madrid și HP va fi oficializat în cursul zilei de vineri, 2 februarie, de către fosta campioană din Liga Campionilor.

Luka Modric pleacă de la Real Madrid

Luka Modric ar urma să se despartă de Real Madrid la finalul acestui sezon, când contractul său ajunge la final. Decarul lui Real Madrid a semnat în iunie prelungirea contractului cu Real Madrid pentru încă un sezon, însă croatul și-a pierdut statutul de titular cert sub comanda lui Carlo Ancelotti.

Modric a strâns 24 de meciuri, a marcat un gol, a oferit șase assist-uri, însă doar de 14 ori a început din primul minut. Intrat în ultimele luni de contract cu Real Madrid, Luka Modric ar fi decis să nu își prelungească înțelegerea și să plece de pe Santiago Bernabeu în vară, după 12 ani la club, anunță El Larguero.

Sursa citată scrie că Modric a început să joace mai mult în ultima perioadă numai pentru că există numeroase accidentări în cadrul lotului, însă în viitorul apropiat minutele primite vor scădea și nu va avea nicio garanție că poate fi unul dintre titulari și în stagiunea 2024/2025.