Real Madrid a anunțat un nou transfer la echipa U14 a clubului. Iker Diepa, un apărător central născut în iunie 2010, a fost adus de „los blancos” de la Las Palmas.

Partea surprinzătoare este aspectul fizic al puștiului, care are mustață și barbă, și lasă impresia că este mult mai în vârstă. Reacțiile nu au întârziat să apară.

Iker Diepa, noul transfer al lui Real Madrid: „Are 13 ani de contribuții la stat!”

„Cum adică 2010? Are barba mai mare decât mine și eu am 24 de ani!”, a scris un comentator. „A jucat la Mondialul din 2010”, „Cred că are deja doi copii” și „Are 13 ani de plătit contribuții la stat” au fost alte reacții la anunțul celor de la Real Madrid.

„El e urmașul lui Benzema, are barba cât francezul!”, a remarcat cineva. „Peste cinci ani, la majorat, o să aflăm că are, de fapt, 29”, a glumit un alt utilizator de Twitter.

În scurt timp, madrilenii au limitat posibilitatea de a lăsa comentarii pe Twitter. În plus, au ascuns anumite reacții ofensatoare la adresa lui Diepa. „Comentariul tău e rușinos. Habar nu ai ce spui”, a scris contul lui Real Madrid, ca răspuns la unul dintre sutele de mesaje.

Iker Diepa se va muta la Madrid împreună cu familia sa. Tatăl său, Pedro, a renunțat la locul de muncă pe care îl avea la clubul Las Palmas ca să fie aproape de băiat.