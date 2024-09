Probleme pentru FC Barcelona! Starul echipei s-a accidentat și a ratat antrenamentul echipei naționale

Dani Olmo (26 de ani) a fost scos de pe teren în minutul 82 al partidei, după ce a fost schimbat cu Joselu (34 de ani). Campioana europeană mai are de jucat partida cu Elveția, care se va avea loc pe 8 septembrie, de la ora 21:45.

Selecționerul Luis de la Fuente a dezvăluit că Dani Olmo a acuzat anumite probleme medicale după partida cu Serbia și este incert pentru confruntarea cu Elveția.

"Dani Olmo, după cum știți, nu se va antrena. A fost lovit destul de tare în meciul cu Serbia și nu știm exact", a declarat antrenorul.

???????? Luis de la Fuente: “Olmo took a hard hit in the match against Serbia, and we don't know how he is feeling right now.”

