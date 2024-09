Un mare antrenor spune că FC Barcelona va spulbera toate echipele în acest sezon: "Flick e precum Guardiola"

Elevii lui Flick au câștigat toate cele patru meciuri disputate până acum în La Liga. Au fost două victorii acasă și două în deplasare: 2-1 vs Valencia, 2-1 vs Athletic Bilbao, 2-1 vs Rayo Vallecano și 7-0 vs Valladolid.

Arsene Wenger are numai cuvinte de laudă pentru FC Barcelona

Legendarul antrenor Arsene Wenger (74 de ani) este complet impresionat de modul în care s-a transformat FC Barcelona. El spune că rezultate din acest start de sezon i se datorează în totalitate antrenorului Hansi Flick.

"E clar că nicio echipă nu va avea drept obiectiv să învingă Barcelona în acest sezon. Fie vor încerca să obțină un egal, fie vor spera să piardă la o diferență cât mai mică. Echipa aceasta pare să fie de neoprit.

Nu vrea să exagerez, dar fotbalul pe care îl vedem sub comanda lui Hansi Flick poate fi comparat cu cel din perioada lui Pep Guardiola. Acest antrenor este unul dintre cei mai buni din lume. În mandatul său, Barcelona nu doar că va câștiga La Liga, dar în Champions League va fi echipa pe care toți vor spera să o evite.

Mentalitate lui este unică. După golul de 7-0, Flick s-a dus spre Lamine Yamal și i-a cerut să rămână sus pentru a forța încă un gol. Flick a schimbat fața echipei în decurs de o lună", a transmis Wenger, după meciul FC Barcelona - Valladolid 7-0, conform AfricaFootUnited.

Ce adversari va avea în Champions League

Tragerea la sorți pentru faza principală a UEFA Champions League i-a oferit Barcelonei un program accesibil. Hansi Flick va avea o revedere cu fosta sa echipă, Bayern Munchen, dar restul meciurilor nu sunt de speriat.

Iată cum arată calendarul pentru FC Barcelona: AS Monaco (deplasare, 19 septembrie), Young Boys Berna (acasă, 1 octombrie), Bayern Munchen (acasă, 23 octombrie), Steaua Roșie Belgrad (6 noiembrie, deplasare), Stade Brestois 29 (acasă, 26 noiembrie), Borussia Dortmund (deplasare, 11 decembrie), Benfica (deplasare, 21 ianuarie) și Atalanta (acasă, 29 ianuarie).

Hansi Flick are ambiții mari în UEFA Champions League. El a câștigat marele trofeu în sezonul 2019/2020, alături de Bayern Munchen. În stagiunea respectivă a bifat chiar tripla istorică alături de bavarezi, a doua triplă din istoria lui Bayern.

FC Barcelona i-a oferit tehnicianului german un contract valabil pentru următorii doi ani.