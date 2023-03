Catalanii sunt pe primul loc în LaLiga, având o distanță considerabilă față de Real Madrid. Pentru partida de pe San Mames, Xavi Hernandez s-a bucurat de revenirea lui Robert Lewandowski în „primul 11” după ce polonezul fusese accidentat, însă Lewandowski nu a fost singurul „revenit”.

Gavi (18 ani), suspendat în etapa trecută pentru cumul de cartonașe galbene, a revenit pe teren și a fost trimis titular de antrenorul catalan. Mijlocașul a oferit și cea mai tare fază a primei reprize, care putea avea urmări serioase.

Faza s-a petrecut în minutul 23, când tânărul fotbalist, în încercarea de a-l împiedica pe Garcia să nu șuteze s-a aruncat cu totul în fața lui, încercând să atingă balonul cu capul, deși se afla extrem de aproape de sol. Gavi s-a lovit cu fața de teren în încercarea de a bloca șutul adversarului care i-a reușit cu succes, însă care îi putea aduce o accidentare serioasă.

The commitment from Gavi into winning every ball >pic.twitter.com/FwpH4i9m0X