Nimeni nu putea sa anticipereze! Revenire SOC pe Bernabeu! Perez l-a contactat pe inamicul principal al Barcei pentru postul de antrenor

Real Madrid cauta antrenor!

Julen Lopetegui a lasat nationala Spaniei inainte de Cupa Mondiala pentru Real Madrid, insa acum e aproape sa fie demis. Cu 5 meciuri la rand fara victorie, campioana Europei e abia pe locul 7 in La Liga in acest moment, departe de principalele concurente la titlu.

Florentino Perez a demarat deja cautarile pentru un inlocuitor, fiind nemultumit de modul in care Lopetegui este dominat de super vedetele de la Real Madrid.

Primul pe lista sa a fost Antonio Conte, insa Perez nu a primit recomandari bune despre italian. Acum s-a reorientat catre Jose Mourinho, cel care a condus echipa intre 2010 si 2013, scrie cotidianul El Pais. Portughezul a renuntat atunci singur la Real Madrid, in urma unui conflict cu liderii vestiarului, insa dupa ce a reusit sa castige titlul in fata unei echipe istorice a Barcelonei.

Perez crede ca venirea lui Mourinho ar aduce socul necesar la echipa. Portughezul e doar pe locul 10 in Anglia cu Manchester United si risca sa fie demis. Problema este ca Mourinho are o clauza de 30 de milioane de euro si ar urma sa-si incaseze si salariul pana in 2021, daca va fi dat afara. In total, concedierea lui Mourinho i-ar costa pe englezi 60 de milioane de euro, situatie de care portughezul vrea sa profite din plin.

Mourinho a mai fost dorit la Real si in iarna dintre 2015 si 2016, dupa demiterea lui Rafa Benitez. In cele din urma, Perez i-a dat credit lui Zidane, cel care avea sa aduca trei Champions League consecutiv pe Bernabeu.

Mourinho chiar a vorbit in conferinta de presa inainte de partida cu Juventus si a anuntat ca nu se gandeste s-o paraseasca pe Manchester pana in 2021. "Nu ma gandesc sa plec in acest moment, nu ma intereseaza ofertele. Am de gand sa petrec si ultima zi din contract aici, pana in 2021", a spus portughezul.

El Pais scrie insa ca insistentele lui Perez il pot convinge pe Mourinho sa revina pe Bernabeu. La Manchester e tot mai contestat, iar relatia cu vedetele echipei nu este foarte buna. Recent, Mourinho a fost filmat la antrenament in timpul unei contre verbale extrem de aprinsa cu Paul Pogba.

In plus, United e pe locul 10, la 9 puncte in spatele marii rivale City, cu sanse mici de a recupera diferenta.