"Messi este geniul absolut, un FENOMEN!" Starul Barcelonei, laudat dupa eliminarea din Champions League! "Are ceva diferit" 

Barcelona lui Messi a fost eliminata din optimile Champions League de PSG, scor general 5-2.

Starul de pe Camp Nou a inscris un gol superb in prima repriza a partidei de pe Parc des Princes, dar apoi a ratat o lovitura de la 11 metri. In ciuda calificarii ratate in sferturile de finala ale Champions League, Messi a primit laudele unui fost antrenor al rivalilor de la Real Madrid.

Fabio Capello s-a declarat unul dintre cei mai mari admiratori ai argentinianului, spunand dupa returul cu PSG ca Messi este un geniu absolut.

"Messi are ceva mai mult decat ceilalti, este un geniu absolut. Ceilalti vor castiga Balonul de Aur, asa cum a castigat si Cristiano Ronaldo, dar Leo este geniul pentru ca face lucruri cu calitate si viteza care sunt de neimaginat pentru altii. Isi foloseste picioarele asa cum isi folosesc altii mainile.

In meciul cu PSG am vazut un Messi grozav si o Barcelona frumoasa. Leo pe care l-am vazut pe Parc des Princes este un fenomen pe care doar portarul Navas si Marquinhos l-au oprit.

Messi este un fotbalist care are ceva diferit. A aratat inca o data ca are ceva mai mult decat ceilalti", a declarat Fabio Capello la Sky Sport.

"E o greseala de neiertat"



Fostul antrenor al madrilenilor l-a criticat pe Ronaldo pentru golul inscris de FC Porto din lovitura libera.

"Oricine se afla in zid nu se poate teme sa nu fie lovit. Este o greseala foarte grava si de neiertat, nu are scuze. Cand pregatesti jucatorii care trebuie sa se puna in zid, vorbesti cu ei si le spui ca daca cineva se teme sa recunoasca si nu-i pui in zid.

Juventus a fost eliminata pentru ca a pus doi jucatori in zid care s-au intors cu spatele la minge si mingea a intrat in poarta, fara sa fie vina portarului", a adaugat Capello.