Măcel la Barcelona - Valladolid! Raphinha, hat-trick și două pase decisive. Lamine Yamal a făcut spectacol

Elevii lui Hansi Flick au făcut spectacol, iar catalanii s-au impus cu un neverosimil 7-0. De departe, eroul catalanilor din meciul cu echipa patronată de brazilianul Ronaldo a fost Raphinha, care și-a trecut în cont un hat-trick și două pase decisive.

Catalanii au făcut spectacol și s-au impus cu 7-0 în fața lui Real Valladolid

Extrema Barcelonei a deschis scorul după doar 20 de minute, iar Robert Lewandowski a dublat avantajul Barcelonei patru minute mai târziu.

Jules Kounde a înscris și el pe finalul primei reprize.

Raphina a făcut ”dubla” în minutul 64, după un assist al lui Robert Lewandowski, iar în minutul 72, fotbalistul brazilian a reușit hat-trick-ul, după o pasă decisivă semnată de Lamine Yamal, care a driblat din propria jumătate, iar apoi și-a lăsat coechipierul singur cu portarul.

Dani Olmo a înscris și el în minutul 83 din pasa lui Raphinha, iar brazilianul și-a trecut în cont și al doilea assist în minutul 85, la golul lui Ferran Torres.

VIDEO Lamine Yamal a driblat din propria jumătate și i-a oferit un assist lui Raphinha

