Lovitura dată în miez de noapte de Real Madrid după ce spaniolii nu s-au înțeles cu PSG pentru Mbappe

Real Madrid s-a orientat rapid după ce "operațiunea Mbappe" a picat. Gruparea condusă de Florentino Perez a înaintat o ofertă de 200 de milioane de euro pentru transferul campionului mondial din 2018, însă trupa de pe Parc des Princes a declinat elegant oferta venită din La Liga.

În consecință, galacticii au activat planul de rezervă și s-au uitat tot către Ligue 1. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, madrilenii l-au transferat în noaptea de luni spre marți pe starul lui Rennes, Eduardo Camavigna (18 ani), contra sumei de aproximativ 31 milioane de euro.

Eduardo Camavinga to Real Madrid: HERE WE GO! The offer has been accepted tonight by Rennes. €31m plus add ons. Medical already completed tonight. ⚪️???? #DeadlineDay

Paperworks are signed. Official today. He goes to Real NOW - no loan. Camavinga picks Real over Man Utd and PSG. pic.twitter.com/lMCkuM4Nig