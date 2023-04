Chiar dacă a primit o ofertă fabuloasă din partea celor de la Al-Hilal, cu un salariu anual de 400 de milioane de euro, Messi își dorește în continuare să rămână în Europa.

Dorința campionului mondial este de a se întoarce la Barcelona, clubul alături de care a obținut cele mai mari performanțe din cariera sa de fotbalist, notează jurnalistul Nicolo Schira, pe pagina sa de Twitter.

Este bine cunoscut faptul că Messi are o relație bună cu actualul antrenor al Barcelonei, Xavi, cu care a fost coleg pe Camp Nou, dar transferul ar putea fi împiedicat de situația delicată prin care trece clubul din punct de vedere financiar.

Lionel #Messi’s desire would be to return to #Barça. He is in a very good relationship with coach #Xavi, but the deal is still complicated for financial matters. #FCB looking for a way to finalize the deal. Messi also received a rich bids from #AlHilal and #InterMiami. #transfers