Gruparea „blanco” a plătit în jur de 100 de milioane de euro pentru serviciile lui Jude Bellingham celor de la Borussia Dortmund, moment în care Transfermarkt îl aprecia pe englez la 120 de milioane de euro.

Jude Bellingham are un salariu uriaș la Real Madrid! Cât încasează vedeta galacticilor

De când a venit pe „Santiago Bernabeu”, Jude Bellingham a fost sclipitor în echipamentul galacticilor. Englezul a înscris 10 goluri în 10 meciuri și a reușit să paseze decisiv și în trei situații diferite.

Conform capology.com, Jude Bellingham încasează la Real Madrid pe săptămână aproximativ 400,000 de euro. Pe an, salariul englezului ajunge la 20 de milioane de euro.

Însă fotbalistul echipei lui Carlo Ancelotti nu e cel mai bine plătit fotbalist. Toni Kroos ocupă prima poziție, urmat de David Alba și Luka Modric. În consecință, salariul lui Bellingham cade pe locul patru în top.

TOP 5 cei mai bine plătiți jucători de la Real Madrid, potrivit capology.com

Toni Kroos - 468,846 de euro pe săptămână

- 468,846 de euro pe săptămână David Alaba - 432,692 de euro pe săptămână

- 432,692 de euro pe săptămână Luka Modric - 420,769 de euro pe săptămână

- 420,769 de euro pe săptămână Jude Bellingham - 400,577 de euro pe săptămână

- 400,577 de euro pe săptămână Vinicius Junior - 400,577 de euro pe săptămână

Ce a spus Ilie Dumitrescu despre Jude Bellingham

„Eu am spus că e cel mai bun transfer al verii, al celor de la Real Madrid. Noi știm ascensiunea lui și l-am și promovat aici. El are numărul 5, dar dacă îi puneam 10 pe spate, nu era niciun fel de problemă. E un jucător complet, care are o calitate superioară pentru poziția de inter, are un simț dezvoltat să apară la finalizare, inteligență de joc, serviciu foarte bun și o tehnică individuală...

La golul de aseară (n.r. Napoli - Real Madrid 2-3), să intri printre 2-3 adversari și apoi să finalizezi la colțul lung... A fost foarte inspirat Florentino Perez cu Bellingham. Plus că el se și apară. A recuperat la golul dat de Vinicius. Uită-te și tu ce acțiune! Cu Anguissa în spate și ce face cu fundașii centrali”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digisport.