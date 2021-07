Jorge Mendes, atacat dur de agentul unui jucător de la Barcelona! "Totul e un rahat, toate poveștile sunt false"

Scandalul dintre impresari este de abia la început.

Atacantul danez al Barcelonei, Martin Braithwaite, părea să se îndrepte către un transfer la Wolverhampton, pentru 15 milioane de euro, cu ajutorul impresarului Jorge Mendes, care controlează transferurile la formația engleză. Impresarul atacantului, Hasan Cetinkaya, a ieșit la atac după zvonurile cu privire la transferul jucătorului sau și îl face praf pe impresarul portughez.

"Totul e un rahat, toate poveștile sunt false. Jorge Mendes nu are nimic de-a face cu Martin Braithwaite, el este un fals și toate zvonurile sunt false. Nu are jucători la Barcelona, să se concentreze pe cei de la Wolverhampton, că am eu grijă de jucătorii mei de la catalani.



Martin joacă pentru cel mai mare club din lume, lucrează cu unul dintre cei mai importanți antrenori ai lumii. El este foarte fericit la club și va continuă la Barcelona", a spus Hasan Cetinkaya.