Joan Laporta, contrazis de apropiații lui Mbappe. Ce s-a aflat despre salariul 'cerut' de starul francez

Atacantul rămâne liber de contract în vară, iar până în prezent nu a semnat prelungirea contractului, presa internațională dându-l ca și plecat de pe Parc des Princes.

În cadrul unui interviu acordat pentru Catalunya Radio, Joan Laporta a declarat că Mbappe ar fi cerut un salariu de 50 de milioane de euro net pe sezon, o sumă extraordinar de mare.

La scurt timp după apariția acestor declarații, jurnalistul Fabrizio Romano a dezvăluit că apropiații fotbalistului au negat dezvăluirile despre sumele vehiculate de președintele clubului catalan, adăugând că nu a existat vreo discuție cu oficialii Barcelonei.

Kylian Mbappé wants some time to announce his final decision, matter of days. ⭐️???????? #Mbappé

More. From Mbappé’s camp and family they deny Joan Laporta’s statement about “€50m net salary per season”.

Mbappé’s camp says they have never opened any negotiation with Barça/Laporta. pic.twitter.com/25hqiUTkio