INFINIT INIESTA! Discursul emotionant de ADIO dupa 22 de ani pe Camp Nou: "Va las inima mea!" VIDEO

Andres Iniesta a jucat pentru ultima data pe Camp Nou.

FC Barcelona a invins cu scorul de 1-0 Real Sociedad, duminica seara, intr-o partida din etapa a 38-a a campionatului de fotbal al Spaniei, care a marcat despartirea catalanilor de emblematicul lor capitan Andres Iniesta.

Unicul gol al intalnirii a fost inscris de brazilianul Philippe Coutinho, in repriza secunda (min. 57), insa rezultatul a fost mai putin important pentru suporterii Barcelonei, care l-au ovationat indelung pe Iniesta, in momentul iesirii acestuia de pe teren, cu zece minute inainte de final.

"E o zi magica. Au fost 22 de ani minunati. A fost o mandrie si placere sa apar acest club, pentru mine, cel mai bun din lume. Le multumesc tuturor colegilor mei. O sa-mi fie dor de ei. Va multumesc voua, fanilor, pentru afectiunea si respectul pe care mi le-ati aratat din prima zi, de cand eram copil si pana acum, cand plec precum un barbat. Va multumesc pentru ca ati insistat sa raman. Pot doar sa va spun ca o sa va port in inima mea pentru totdeauna. Am ramas fara cuvinte. Visca Barca, Catalaunia si Fuentealbilla", a spus Iniesta in lacrimi.

In varsta de 34 ani, Andres Iniesta a evoluat intreaga sa cariera la FC Barcelona, pentru care a disputat in total 674 de meciuri si a cucerit in total 32 de trofee. El urmeaza sa evolueze in sezonul viitor in Japonia sau China.

Meciul de pe Camp Nou i-a permis, totodata, lui Xavi Prieto (34 ani), emblematicul capitan al lui Real Sociedad, sa dispute ultimele minute din cariera sa, inainte de a agata ghetele in cui.

Un alt moment emotionat a avut loc la Madrid, unde atacantul Fernando Torres a inscris doua goluri la ultima sa partida in tricoul lui Atletico, impotriva formatiei Eibar (2-2). "El Nino", care din vara s-ar putea intoarce in Premier League, unde a mai evoluat pentru Liverpool si Chelsea, a fost la randul sau ovationat de fanii madrileni prezenti in tribunele stadionului Metropolitano.

Rezultate inregistrate in ultima etapa din Primera Division:

Sambata

Celta Vigo - Levante 4-2

Au marcat: Maximiliano Gomez (29, 63), Aspas (41, 47), respectiv Rochina (12), Morales (74).

Leganes - Betis Sevilla 3-2

Au marcat: Siovas (28), Naranjo (64), Amrabat (79), respectiv Campbell (20), Sanabria (76).

Las Palmas - Girona 1-2

Au marcat: Calleri (14 - penalty), respectiv Stuani (5, 42).

Malaga - Getafe 0-1

A marcat: Remy (73 - penalty).

FC Sevilla - Alaves 1-0

A marcat: Ben Yedder (28).

Villarreal - Real Madrid 2-2

Au marcat: Roger Martinez (71), Castillejo Azuaga (85), respectiv Bale (11), Cristiano Ronaldo (32).

Duminica

Valencia - Deportivo La Coruna 2-1

Au marcat: Zaza (28), Guedes (77), respectiv Lucas (80).

Athletic Bilbao - Espanyol Barcelona 0-1

A marcat: David Lopez (9).

Atletico Madrid - Eibar 2-2

Au marcat: Torres (42, 60), respectiv Kike (35), Pena (70).

FC Barcelona - Real Sociedad 1-0

A marcat: Coutinho (57).

FC Barcelona a intrat in posesia titlului de campioana, cu 93 puncte, fiind urmata in clasamentul final de Atletico Madrid, 79 puncte, Real Madrid, 76 puncte si Valencia, 73 puncte, echipe care vor reprezenta Spania in viitoare editie a Ligii Campionilor. Villarreal, ocupata locului 5, cu 61 puncte, Betis Sevilla (locul 6, cu 60 puncte) si FC Sevilla (locul 7, cu 58 puncte) vor evolua la randul lor in Europa League.

Ultimele trei clasate, Deportivo La Coruna, echipa atacantului roman Florin Andone, Las Palmas si Malaga au retrogradat in divizia secunda.

Clasament final:

1. FC Barcelona 90 puncte

2. Atletico Madrid 79

3. Real Madrid 76

4. Valencia 73

5. Villarreal 61

6. Real Betis Sevilla 60

7. Sevilla 58

8. Getafe 55

9. Eibar 51

10. FC Girona 51

11. Real Sociedad 49

12. Celta Vigo 49

13. Espanyol 49

14. Alaves 47

15. UD Levante 46

16. Athletic Bilbao 43

17. Leganes 43

18. Deportivo La Coruna 29

19. Las Palmas 22

20. Malaga 20