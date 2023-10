Ilkay Gundogan a răbufnit după El Clasico și a dezvăluit: "Asta e problema!"

Catalanii au condus o oră pe „Estadio Olimpico”, doar că sclipirea lui Jude Bellingham și-a spus cuvântul, iar gruparea „blanco” a întors soarta partidei și a plecat cu toate cele trei puncte din Barcelona.

Ilkay Gundogan, marcatorul catalanilor, a subliniat după meci că și-ar dori ca jucătorii Barcelonei să fie mai supărați după un meci pierdut, mai ales după un eșec de o asemenea anvergură, cum a fost cel din El Clasico.

„Vin din vestiar și evident că oamenii sunt dezamăgiți după un meci atât de important, un joc atât de important și un rezultat atât de neconceput. Dar aș vrea să văd mai multă furie, mai multă dezamăgire.

Asta face parte din problemă, ei trebuie să exprime mai multe sentimente când pierzi și când știi că poți juca mai bine, trebuie să te descurci mai bine în anumite situații și noi nu reacționăm.

Nu am venit aici pentru să pierdem astfel de jocuri sau pentru a permite ca aceste goluri să se deschidă. Am, de asemenea, responsabilitatea ca jucător senior să nu permit ca lucrurile astea să se întâmple la echipă”, a spus Ilkay Gundogan pentru Optus Sport.

Ilkay Gundogan called out his Barcelona teammates for their lack of passion after the club's El Clasico loss ????

'I didn't come here to lose these type of games'.

The details | https://t.co/FUXjAIXgLP#LALIGA #OptusSport pic.twitter.com/0mqGGOOaEx