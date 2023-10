Mauricio Pochettino a spus tot! Cum a intrat, de fapt, Nicolas Jackson în conflict cu fanul lui Chelsea

Managerul echipei Chelsea, Mauricio Pochettino, a explicat incidentul în care a avut un schimb de replici cu un suporter al echipei în timpul înfrângerii cu 2-0 împotriva lui Brentford, de sâmbătă.

Managerul lui Chelsea a avut o discuție aprinsă cu un suporter al „albaștrilor” în timpul meciului din Premier League de pe Stamford Bridge.

Jackson, conflict cu un fan în timpul meciului cu Brentford

Suporterul i-a adresat câteva cuvinte lui Nicolas Jackson, în timp ce Pochettino vorbea cu el, ceea ce a declanșat o reacție furioasă din partea atacantului. În cele din urmă, antrenorul a reușit să-și calmeze jucătorul, iar la final, Pochettino a susținut că, de fapt, fanul a fost politicos în momentul în care a fost confruntat.

Aceasta este a treia înfrângere a echipei Chelsea pe teren propriu, în Premier League, în aceast sezon, iar rezultatele slabe au stârnit îngrijorare printre suporterii „albaștrilor”.

„A fost un moment de frustrare pentru noi toți, deoarece după 40 de minute în care am jucat bine și ne-am creat ocazii, energia din stadion a scăzut puțin”, le-a spus Pochettino reporterilor. „Pentru că era foarte liniștit, am putut auzi cum un fan spunea: 'Oh, treziți-vă!' și a adresat câteva cuvinte de dispreț. Nicolas și-a pierdut puțin concentrarea, iar eu i-am spus: 'Ei, hai, concentrează-te aici'”.

„Repet încă o dată, avem nevoie de sprijin și de susținerea echipei, atât. Am fost foarte respectuos, iar fanul a fost respectuos... jucătorul a luat-o în sens rău. Este normal, deoarece jucătorul voia să marcheze și să facă o treabă bună. Nimic mai mult”, a mai spus Pochettino.