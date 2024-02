Frenkie de Jong și-a dat acordul să plece de la Barcelona! Transfer de 100 de milioane de euro

Chiar dacă mai are contract cu gruparea catalană până în 2026, mijlocașul olandez s-ar putea despărți de campioana en-titre a Spaniei înainte de termen.

Potrivit Relevo, Frenkie de Jong și-a dat acordul pentru a pleca de la Barcelona. Nici catalanii nu ar spune ”nu” unei despărțiri, mai ales că transferul le-ar putea aduce o sumă bună în conturi.

Presa internațională a dezvăluit deja că Frenkie de Jong are ocazia de a ajunge în Premier League, la Chelsea. Londonezii sunt gata să ofere 100 de milioane de euro pentru a-i convinge pe cei de la Barcelona să renunțe la olandez, anunță Sport.es.

Barcelona l-a transferat pe Frenkie de Jong în 2019 de la Ajax Amsterdam, după sezonul european ”de vis” al ”lăncierilor”. Atunci, catalanii plăteau nu mai puțin de 86 de milioane de euro în schimbul său.

În acest sezon, Frenkie de Jong a evoluat în 22 de partide pentru cei de la Barcelona, în toate competițiile, reușind să înscrie și un gol.

???? Frenkie de Jong has given the green light for his departure from Barcelona. The club also do not see it as a bad idea. ????????

(Source: @relevo) pic.twitter.com/MsNw5RBYxi