Formația antrenată de Carlo Ancelotti a fost învinsă, în deplasare, scor 3-1, de Atletico Madrid și a pierdut primul loc în clasament.

Fără Vinicius Junior, Real Madrid a fost surprinsă de rivala din capitala Spaniei cu două goluri în primele 18 minute. Alvaro Morata şi Antoine Griezmann au înscris pentru echipa lui Diego Simeone.â

Los Blancos au revenit prin golul lui Kroos, din minutul 35 şi au avut o reușită anulată la Camavinga. Imediat după reluare, Alvaro Morata a înscris pentru 3-1, iar Atletico Madrid a bifat a treia victorie stagională, urcând pe locul cinci în La Liga, cu 10 puncte. Real Madrid a rămas cu 15 puncte şi ocupă poziţia a treia, lider fiind FC Barcelona, cu 16 puncte, la egalitate cu Girona.

Diego Simeone, show la conferința de presă

După victoria obținută în fața rivalei, tehnicianul lui Atletico Madrid a făcut o analiză a evoluției echipei sale.

"Am făcut un meci bun, în prima repriză am fost mult mai puternici. Cel mai important lucru a fost spiritul echipei. Am jucat meciul pe care fanii și l-au dorit să-l vadă.

Nu mă interesează ce spun alții, vorbesc despre ceea ce văd și cred că am jucat bine atât ofensiv, cât și defensiv. Sunt fericit pentru că mâine băieții vor merge purtând cu tricoul lui Atletico la școală", a declarat Diego Simeone, potrivit Marca.