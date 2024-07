Declarație controversată a lui Kylian Mbappe, după transferul la Real Madrid

Atacantul a mărturisit, în fața a 85.000 de oameni prezenți pe Santiago Bernabeu, că visul său a devenit realitate după un drum dificil şi i-a mulţumit preşedintelui Florentino Perez care a avut încredere în el din prima zi.

"Bună ziua tuturor. O să încerc să vorbesc în spaniolă. Wow, este uimitor să fii aici. Am dormit mulţi ani cu visul de a juca pentru Real Madrid, astăzi visul meu devine realitate şi sunt un băiat foarte fericit. Foarte fericit", a declarat jucătorul.

Kylian Mbappe, cuvinte de laudă la adresa lui Florentino Perez

Starul francez a vorbit la superlativ despre conducătorul clubului spaniol, numindu-l "cel mai bun preşedinte din lume", după ce a reuşit să-l convingă să părăsească după şapte ani formaţia Paris Saint-Germain şi să-şi continue cariera în Primera Divison.

"Este o persoană foarte importantă pentru mine. Din prima zi, mi-a arătat încredere şi ne-a ajutat, pe mine şi familia mea. Asta îmi merge direct la inimă. Voi face totul, pe teren şi în afara lui, pentru a-l face fericit. Pentru mine, el este cel mai bun preşedinte din lume", a declarat francezul într-un interviu acordat postului Real Madrid TV.

Kylian Mbappe a venit pe Santiago Bernabeu după un ultim sezon agitat la Paris Saint-Germain, unde a fost scos din lot în vara trecută, după ce a refuzat să-şi prelungească contractul, fiind reprimit ulterior sub comanda lui Luis Enrique. În prezent, între cele două părţi există un litigiu financiar şi ar putea ajunge în faţa justiţiei pentru a-l rezolva.

"Am avut acest vis de a juca pentru Real Madrid de când eram copil. Apoi a devenit un obiectiv când am devenit profesionist, pentru că mereu mi-am dorit să fiu aici. Iar acum am un alt vis: să fiu în fruntea istoriei acestui club, cel mai bun din lume, vreau să dau totul pentru acest tricou", a mai spus Kylian Mbappe.