Clauză uriașă de reziliere pentru noul jucător al Barcelonei

După ce și-a încheiat socotelile cu fosta sa echipă, Club Athletico Paranaense, pentru care a avut cifre impresionante în ultimul sezon, Roque a ajuns la Barcelona și este gata de cea mai importantă provocare a carierei sale.

Sud-americanul a fost deja prezentat fanilor și a oferit primele declarații ca jucător al Barcelonei, cu care a semnat un contract valabil până în vara anului 2031.

”Visul meu a devenit realitate. Sunt aici pentru a învăța de la acest grup și pentru a înscrie goluri pentru Barcelona. Abia aștept să încep”, a spus brazilianul.

Așa cum a anunțat Barcelona încă din vară, de când mutarea a fost anunțată, Roque va avea o clauză de reziliere amețitoare în contractul cu noua sa echipă, în valoare de 500 de milioane de euro.

