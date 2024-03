Carlo Ancelotti a dezvăluit de ce a refuzat propunerea de a fi selecționer al Braziliei

Chiar dacă s-a zvonit că va fi noul selecționer al Braziliei, antrenorul italian a refuzat oferta venită din partea sud-americanilor. Putea fi prima experiență ca selecționer pentru Ancelotti, care a mai fost ”secund” la naționala Italiei, în ”mandatul” lui Arrigo Sacchi.

Tehnicianul de 64 de ani a dezvăluit motivul pentru care a ales să refuze propunerea venită din partea naționalei Braziliei.

Ancelotti se simte excelent la Real Madrid și ar vrea să-și continue cariera la clubul de pe ”Santiago Bernabeu”, alături de care a câștigat deja de două ori UEFA Champions League.

”Mă simt foarte bine la Madrid, e grozav. Sunt foarte fericit să fiu aici și să fiu antrenorul lui Real Madrid. Foarte, foarte fericit”, a spus Ancelotti, potrivit Sky Sport.

