Când va fi prezentarea oficială a lui Kylian Mbappe la Real Madrid

Real Madrid va organiza prezentarea oficială a noului său atacant, Kylian Mbappe, marți, 16 iulie, la ora 13:00 (ora României), pe stadionul Santiago Bernabeu.

Fostul jucător al lui Paris Saint-Germain, Mbappe, se va întoarce din Germania, unde marți a jucat pentru naționala Franței, care a fost învinsă de Spania cu scorul de 2-1 în prima semifinală de la EURO 2024.

Înainte de prezentarea oficială pe stadion, Kylian Mbappe va fi primit de președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, pentru semnarea contractului său pe cinci ani, scrie Agerpres.

