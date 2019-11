BOMBA IN SPANIA: Valverde, OUT! "El va fi antrenorul Barcelonei incepand din decembrie!" Informatia zilei in Europa

Barcelona se pregateste sa schimbe antrenorul.

Claudio Borghi, antrenor argentinian si comentator de televiziune, a dezvaluit ca Marcelo Gallardo va fi urmatorul antrenor al Barcelonei. In prezent, Gallardo antreneaza River Plate.

Borghi a marturisit ca informatiile sale sunt din surse sigure.

"Gallardo va deveni antrenorul Barcelonei in decembrie. El este in acest moment unul dintre cei mai buni antrenori din lume. D'Onofrio a spus ca Gallardo va pleca doar cand el nu va mai fi presedintele celor de la River Plate, insa informatia asta vine dintr-o sursa extrem de sigura a mea", a relatat Borghi.

Cei de la River Plate au negat orice negociere cu Barcelona.

Viitorul lui Ernesto Valverde e pus la indoiala in Spania, mai ales dupa rezultatele slabe din ultima vreme ale Barcelonei. Saptamana aceasta, catalanii au esuat in incercarea de a invinge Slavia Praga si au ratat astfel sansa de a-si asigura prezenta in primavara europeana, lucru neobisnuit in alte sezoane.