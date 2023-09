Înainte de startul acestui sezon, Xavi i-a adus pe Joao Cancelo și Joao Felix, iar cei doi au avut evoluții solide în tricoul campioanei Spaniei.

Fundașul lateral este împrumutat de la Manchester City până la finalul acestui sezon, dar Barcelona ar vrea să-l transfere definitiv din sezonul următor și ar fi făcut deja primul pas.

Potrivit El Chiringuito TV, Barcelona s-a înțeles cu Manchester City pentru transferul definitiv al lui Joao Cancelo, iar catalanii ar urma să plătească 35 de milioane de euro.

???? Barcelona have verbally agreed a €35m fee with Manchester City to turn João Cancelo's loan into a permanent deal.

(Source: El Chiringuito TV) pic.twitter.com/endV0pwPR9