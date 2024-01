Athletic Bilbao a început în forță și a deschis scorul încă din primul minut. Mingea s-a plimbat prin careul Barcelonei, catalanii nu au respins convingător, iar Gorka Guruzeta a marcat cu un șut de la opt metri.

Xavi anunță după eliminarea Barcelonei din Cupa Spaniei: "Vom încerca să câștigăm LaLiga și Champions League"

În ciuda startului foarte slab, Barcelona a revenit și a trecut în avantaj până la pauză. Robert Lewandowki a egalat cu mult noroc în minutul 26, după ce Yuri Berchiche a degajat în piciorul său, iar tânărul Lamine Yamal a înscris șase minute mai târziu după ce a pătruns pănă la marginea careului și l-a învins pe Julen Agirrezabala cu un șut plasat.

Athletic Bilbao a restabilit egalitatea imediat după pauză, când Nico Williams a trimis o centrare perfectă în fața porții, iar Oihan Sancet l-a învins pe Inaki Pena cu o lovitură de cap.

Egalitatea s-a menținut, iar partida a ajuns în prelungiri, unde Athletic Bilbao a fost superioară. Bascii au lovit de două ori prin frații Williams. Inaki, proaspăt revenit de la Cupa Africii, a marcat pentru 3-2 în minutul 105+2, după ce inițial șutase în bară, iar Nico a înscris pentru 4-2 în minutul 120+1.

După meci, Xavi Hernandez s-a arăta dezamăgit de eliminarea din Cupa Spaniei, însă i-a lăudat pe tinerii jucătorii ai Barcelonei și a spus că victoria lui Athletic Bilbao este meritată. Antrenorul catalanilor anunță că echipa sa va lupta acum pentru câștigarea LaLiga și Champions League.

"Am încercat și am luptat în fața unei echipe bune, care e foarte puternică acasă. Am spus încă de la tragerea la sorți că suntem ghinioniști pentru că am căzut cu ei. Au fost multe faze în meci în care puteam marca golul victoriei înainte de prelungiri.

A fost un meci dificil, însă acum trebuie să ne gândim la LaLiga și Champions League. Putem să fim mândri pentru că am luptat până la final. Vom încerca să câștigăm LaLiga și Champions League. Sunt calm. Cele mai importante trofee rămân și vom lupta pentru ele.

Sentimentul pe care îl am este de dezamăgire. Am pierdut un trofeu la care aveam mari speranțe. Scenariul a fost însă unul complicat și am pierdut în prelungiri. Athletic Bilbao merita să meargă mai departe.

Cu toate acestea, sunt mândru de jucătorii tineri, care s-au descurcat foarte bine. Lamine a făcut un meci grozav, Hector Fort și Cubarsi la fel. Trebuia să intre și Fermin, dar nu am mai putut. Rămânem acum cu LaLiga și Champions League", a spus Xavi Hernandez, citat de Marca.

În semifinalele Cupei Spaniei vor juca Athletic Bilbao, Real Sociedad, Mallorca și învingătoarea din duelul Atletico Madrid - Sevilla

Barcelona ocupă locul 3 în LaLiga, cu 44 de puncte, la opt lungimi în spatele liderului Girona, care are un meci în plus. În optimile Champions League, catalanii vor înfrunta Napoli