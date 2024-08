Barcelona pregătește un ”tun” financiar de un miliard de euro!

Catalanii vor semna un nou contract cu Nike, partenerul tehnic al clubului blaugrana, iar cifrele afacerii sunt de-a dreptul spectaculoase.

Barcelona ar urma să încaseze 90 de milioane de euro pe sezon pentru următorii zece ani, cifră la care se adaugă și un bonus consistent, de 115 milioane de euro.

Astfel, contractul pe care îl va semna Joan Laporta va depăși suma de un miliard de euro, scrie jurnalistul Jose Alvarez Haya de la El Chiringuito TV.

Este cunoscut faptul că Barcelona a întâmpinat dificultăți din punct de vedere financiar în ultimii ani, dar conducerea a pus la cale un plan pentru a pune, din nou, clubul pe picioare.

Catalanii se bazează și pe construirea noului stadion Camp Nou, care va fi gata în 2025. La finalul acestui an, noua arenă a Barcelonei va fi deschisă cu doar 60.000 de locuri, adică 60 la sută din capacitate.

❗️Barça is about to announce a historic deal with Nike for a 10-year renewal, with €90m/year and €115m bonus. The current contract is €35m per year. When it is announced Barça will return to the 1:1 rule.

— @10JoseAlvarez pic.twitter.com/677cf15jTE