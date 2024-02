Barcelona, gafă uriașă! Catalanii trebuie să plătească o sumă uriașă

Dacă în urmă cu câțiva ani clubul catalan își permitea să facă transferuri pentru sume uriașe, acum datoriile strânse i-au determinat pe șefii clubului să facă economii serioase în ultima perioadă.

Pe plan administrativ, Barcelona a primit o veste foarte proastă. Trebuie să plătească o sumă uriașă, după ce s-a stabilit că sumele plătite către agenți în perioada 2012-2015 aau fost plătite ”incorect”.

Potrivit The Athletic, Barcelona va fi obligată să plătească 22,7 milioane de euro. O sumă importantă, având în vedere că în ultima perioadă de transferuri catalanii au plătit, în total, 43 de milioane de euro pentru transferuri.

În perioada 2012-2015, Barcelona a câștigat două titluri în La Liga, o Ligă a Campionilor, două Cupe ale Spaniei și două Supercupe.

