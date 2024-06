Barcelona e pe cale să piardă una dintre 'perle'! Chelsea, gata să achite clauza de reziliere, după ce s-a înțeles cu jucătorul 

Catalanii se confruntă, în continuare, cu probleme financiare majore, din cauza cărora nu pot face transferurile pe care și le-ar fi dorit, dar sunt nevoiți și să renunțe la anumiți jucători pentru a echilibra balanța economică.

Jucătorul de 18 ani a acumulat doar 187 de minute la prima echipă, în sezonul trecut, reușind să marcheze de două ori.

Atacantul mai are contract până în 2025 cu gruparea de pe Camp Nou, însă jurnalistul Fabrizio Romano a dezvăluit că ar exista un acord între jucător și Chelsea.

Gruparea din Premier League e pregătită să achite clauza de reziliere în valoare de șase milioane de euro, o sumă infimă pentru Chelsea.

???????? Talks between Chelsea and Marc Guiu agents are very advanced with the club confident to make it happen.

€6m release clause available with #CFC ahead of other clubs keen, also after talks with agents/family.

???????? Barça have still no positive feedback to new deal proposal. pic.twitter.com/97gHOrYW9P