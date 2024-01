Andrei Rațiu, doar rezervă în meciul în care adversarii au avut trei eliminați. Ce s-a întâmplat în prima partidă din 2024, în La Liga

Oaspeții s-au impus cu scorul de 2-0, datorită dublei lui Camello, la finalul unei partide în care Getafe a avut trei eliminări.

În minutul 40, Latasa a primit al doilea cartonaș galben. A urmat eliminarea directă a lui Greenwood în minutul 50 pentru comportament nesportiv, iar al treilea a fost Suarez, în minutul 70.

La oaspeți, Andrei Rațiu a fost rezervă neutilizată. În urma acestui rezultat, Rayo se află pe poziția a 11-a în La Liga.

Mason Greenwood has been sent off with a straight red for saying something to the referee and after Juanmi Latasa’s earlier red card, Getafe are down to 9 men. ????

