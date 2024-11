Fostul internațional a povestit cum s-a simțit duelul direct cu Ronaldinho, pe vremea când evolua în grupele Champions League împotriva Barcelonei, în 2004.



Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, fostul fundaș român a povestit cum a trăit meciurile cu giganții fotbalului mondial și cum, după ce a scăpat de Ronaldinho, a trebuit să facă față lui Lionel Messi, aflat atunci la începutul carierei sale.



Cosmin Bărcăuan: "Scăpasem de unul, venise altul!"



Bărcăuan a fost adversarul direct al lui Ronaldinho în partida din returul grupei, câștigată de Șahtior cu 2-0, la Donețk. În tur, ucrainenii pierduseră cu 3-0 pe Camp Nou, dar victoria de pe teren propriu a rămas una dintre cele mai mari realizări ale carierei lui Bărcăuan.



Bărcăuan a recunoscut că duelurile cu cei doi fotbaliști legendari au fost printre cele mai dificile din cariera sa. În 2004, Ronaldinho era liderul Barcelonei, iar Messi abia începea să își facă loc în echipa mare.



"Adriano Împăratul era o bestie a naturii. (n.r. – A fost cel mai greu adversar?) Dacă îl scapi pe Messi de acolo și pe Ronaldinho, da! (n.r. – râde)



Messi, în perioada aceea, nu era el vioara întâi. Era Ronaldinho vioara întâi la Barcelona, atunci abia făcea primii pași.



L-am avut ca adversar direct pe Ronaldinho în meciul cu Barcelona. M-am bucurat în minutul 70-75 că l-au schimbat, am zis că gata, am scăpat. Dar am scăpat de unul, a venit altul. Venise Messi pe lângă mine pe acolo, îți dai seama.



E o experiență și sunt mândru de nivelul la care am ajuns. Să joc cu cei mai buni fotbaliști ai lumii este o mândrie personală pentru mine.



A fost vârful carierei mele, cel mai înalt punct", a spus Cosmin Bărcăuan, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Cine este Cosmin Bărcăuan

Născut pe 5 august 1978, la Oradea, Cosmin Bărcăuan și-a început parcursul fotbalistic la FC Bihor, dar a atins apogeul în perioada petrecută la Dinamo București, unde a câștigat de două ori Cupa României.



Transferul la Șahtior Donețk i-a oferit șansa de a evolua sub comanda legendarului Mircea Lucescu și de a participa în Champions League, unde a avut dueluri memorabile cu jucători de talie mondială, precum Ronaldinho, Adriano Impăratul, Messi și mulți alții.



Pe lângă experiența din Ucraina, a mai jucat în Rusia și Grecia, la cluburi precum PAOK Salonic și OFI Creta. La nivel internațional, a reprezentat România de opt ori, având și două reușite, un gol memorabil chiar la debutuk tricolor, într-o victorie cu Iugoslavia.



După retragerea din activitate, Bărcăuan a devenit antrenor, debutând în ligile inferioare ale Greciei, unde a pregătit echipe precum Digenis Lakkomatos și Triglia Rafinas.

Performanțele sale au fost remarcate, iar în sezoanele 2016/17 și 2020/21 - 2021/22, a ocupat funcția de antrenor principal al echipei secunde a gigantului grec Olympiacos.



De asemenea, Bărcăuan a activat ca scouter pentru FC Voluntari o perioadă.