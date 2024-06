40 de milioane de euro! Atacantul Ucrainei se pregătește de transfer chiar înainte de EURO 2024

Artem Dovbyk (26 de ani) a impresionat în acest sezon la Girona, în La Liga, și a avut evoluții apreciate chiar și la echipa națională, pentru care a reușit să înscrie chiar în ultimul amical, cu Moldova.

Prestațiile sale i-au atras atenția lui Diego Simeone, care vrea să-l transfere la Atletico Madrid. Șefii de pe Wanda Metropolitano au început deja negocierile cu formația catalană în vederea unui transfer.

În contractul lui Dovbyk există o clauză de reziliere în valoare de 40 de milioane de euro, pe care fosta campioană a Spaniei trebuie s-o plătească dacă vrea să-l transfere pe atacantul ucrainean.

#AtleticoMadrid are in talks to reach an agreement to sign #Girona’s striker Artem #Dovbyk. Ready a contract until 2029. There is a release clause of €40M and Atleti are willing to pay it. #transfers