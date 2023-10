Mihai Macovei s-a retras din naționala de rugby. Mesajul aspru transmis "cu manta" spre selecționer în timpul Cupei Mondiale 

Pe 8 octombrie, "Stejarii" întâlnesc în ultimul meci al grupei reprezentativa din Tonga, de la 18:45, LIVE BLOG pe www.sport.ro.

Mihai Macovei s-a retras din naționala de rugby

Înaintea partidei, Mihai Macovei, unul dintre cei mai valoroși jucători români de după Revoluție, și-a anunțat retragerea printr-un mesaj postat pe Facebook. "Mac" e unul din cei cinci rugbiști români cu peste 100 de selecții, alături de Cătălin Fercu, Florin Surugiu, Cătălin Vlaicu și Valentin Calafeteanu.

"Atunci când respectul dispare, nu trebuie sa forțezi lucrurile! După 17 ani de echipa națională a venit momentul sa pun ghetele în cui!

Mulțumesc familiei care a fost tot timpul lângă mine si suporterilor echipei naționale! Mulțumesc lui Romeo Gontiniac, Marius Tincu, Lynn Howells și Andy Robinson pentru încrederea acordată pe parcursul anilor", a scris Macovei pe Facebook, fără să-l menționeze pe actualul selecționer, Eugen Apjok.

Supărarea lui Macovei e generată de faptul că Eugen Apjok nu l-a convocat pe Macovei pentru ultimul meci de la Cupa Mondială. La competiția din rugby antrenorii pot convoca în timpul turneului alți jucători dacă unii din lotul inițial se accidentează.

Pe site-ul rugby.ro a fost explicat subiectul "retragerea lui Macovei".

Regretul lui Macovei este că n-a fost chemat să joace pentru Stejari în meciul cu Tonga... „M-am accidentat la umăr în timpul ultimei săptămâni de antrenamente înaintea plecării. Evident, a fost o enormă decepție. Am părăsit grupul înainta debutului competiției. Am făcut totul pentru a mă îngrij și astăzi mă simt pregătit și sper că voi fi chemat înapoi pentru ultimele meciuri. Am participat la Cupa Mondială în 2011, în Noua Zeelandă, și în 2015, în Anglia, și, evident, vreau să particip la cea din 2023”, a declarat cel care a jucat 104 meciuri pentru România.

