În drum spre top 4. Pronostic pentru Tottenham – Southampton, meciul zilei în Premier League. (P)

Tottenham, reviriment spectaculos

Tottenham ocupă poziția a 7-a în Premier League. Acest lucru poate părea dezamăgitor la o privire superficială, poziția fiind mediocră.

Însă, contextual este mai complex. Tottenham are o sumedenie de restanțe, foarte multe meciuri în care erau implicați fiind amânate din cauza pandemiei.

Astfel, Tottenham are 11 puncte sub Chelsea, ocupanta locul 3, însă 4 meciuri în minus. Are 2 puncte sub Manchester United, însă 2 partide mai puțin.

În aceste condiții, londonezii pot să spere la o prezență în top 4. Campionatul este foarte lung, iar în Premier League nimic nu este garantat.

Însă, Tottenham chiar joacă bine. Venirea lui Conte a adus un aer nou în vestiar, chiar Kane declarând acum câteva zile cât de impresionat este de italian, spunând că i-a schimbat total viziunea asupra fotbalului.

Asta se vede și în joc, echipa fiind transformată în bine.

Gazdele vin după o înfrângere (meritată), 0-2 la Chelsea, însă în rest s-au descurcat excelent: 3-2 victorie la Leicester sau 2-2 remiză acasă cu Liverpool.

Iar în FA Cup, weekendul trecut, Tottenham s-a impus clar în fața celor de la Brighton, 3-1, Kane reușind o dublă.

Pe "Tottenham Stadium" au pierdut doar 2 meciuri din 10, fiind una dintre cele mai bune echipe pe teren propriu din Premier League.

Astfel, mă aștept ca astăzi să își continue această serie pozitivă.

Echipa de start probabilă a celor de la Tottenham: Lloris; Romero, Sanchez, Davies; Emerson, Winks, Hojbjerg, Reguilon; Lucas, Kane, Son

Southampton, inconstantă.

Southampton este o echipă de mijlocul clasamentului, care nu are emoții la retrogradare însă nici nu poate spera la cupele europene.

“Sfinții” vin după un 2-1 chinuit în Cupă împotriva lui Coventry City, succes obținut în prelungiri. Însă, acest meci nu cred că este relevant.

În Premier League, Southampton a remizat acasă 1-1 cu Manchester City, rezultat de moral.

Însă, în deplasare, echipa nu se descurcă atât de bine, având doar 2 victorii în 11 etape.

Lipsesc Lyanco, Tella și McCarthy.

Echipa de start probabilă a celor de la Southampton: Forster; Salisu, Bednarek, Stephens; Livramento, Romeu, Ward-Prowse, Walker-Peters; Redmond, Adams, A. Armstrong

Avem un punct de reper, și anume meciul tur, disputat acum două luni. Partida s-a terminat la egalitate, 1-1, însă Tottenham a dominat copios: 65% posesie, 21-9 raportul șuturilor spre poartă.

Totuși, “Sfinții” au jucat 60 de minute cu un om în minus, așadar aceste statistici pot fi denaturate.

Tottenham pornește mare favorită. Are un lot valoros, Harry Kane este în formă de top, iar Conte este un antrenor excepțional. Pentru 1 solist avem o cotă de 1.62, care poate să fie jucată single.

CS Mioveni – Farul Constanța

CS Mioveni ocupă locul 12, unul modest. Grijile retrogradării sunt prezente perpetuu, iar acest lucru este improbabil să se schimbe până spre final de play-out.

Totuși, există un lucru pozitiv. Trupa argeșeană este neînvinsă de 5 etape. Trei dintre aceste meciuri s-au încheiat, 0-0, însă inclusiv acesta este un plus (defensiv).

Iar acasă, Mioveni are doar 4 înfrângeri în 12 meciuri.

Etapa trecută au remizat 0-0 cu Voluntari, meci bun în care au dominat o echipă (teoretic) mai valoroasă (ilfovenii nu au avut șut pe poartă).

Farul Constanța nu se regăsește. Echipa are șanse mari la play-off, ocupând locul 6, însă având și un meci în minus (3 puncte aproape garantate cu Academica Clinceni). Jocul este cel care nu convinge.

Etapa trecută, echipa lui Hagi a pierdut 0-1 pe teren propriu cu Târgoviște, partidă profund dezamăgitoare, în care au avut un singur șut pe spațiul porții!!

Mai există un lucru foarte negativ, care ridică multiple semne de întrebare. Farul este una dintre cele mai slabe echipe din Liga 1, dacă ne raportăm la meciurile din deplasare.

Constănțenii au doar 2 victorii în 11 etape și doar 7 goluri marcate pe teren străin.

Ținând cont de aceste variabile, pariul merge pe 1x, la o cotă de 1.70. Acesta poate să fie jucat într-un combo precum biletul zilei, proiect profitabil, pe care îl găsiți zilnic pe PariuriX.

