EURO 2020: A mai ramas un an! Sarbatoare in toata Europa si startul vanzarilor de bilete. Anuntul UEFA

A mai ramas un singur an pana la cel mai mare turneu EURO din istorie: 12 orase gazduiesc editia aniversara de 60 de ani!

Numaratoarea inversa pana la turneul final continua, incepand de miercuri, 12 iunie 2019, cu lansarea ticketingului, vanzarii pachetelor de tip hospitality si cu demararea inregistrarilor pentru programul de voluntariat.

“Intentia noastra a fost de a organiza un EURO unic, menit sa celebreze cei 60 de ani ai competitiei, astfel incat si orasele-gazda sa-si poata etala parfumul local”, a declarat CEO-ul UEFA Events SA, Martin Kallen.

“Acesta este cel mai mare EURO dintotdeauna, unul pe care-l aducem si mai aproape de suporteri, sapte dintre cele 12 tari-gazda ale EURO organizand in premiera meciuri la un turneu final de EURO.. In zilele ce vor urma, fiecare dintre cele 12 orase-gazda va prezenta turneul final propriilor cetateni, urmand sa si ofere informatii referitoare la variatele initiative de mare importanta pe care le vor lua cu aceasta ocazie. Oamenii vor constata ca turneul final a ajuns in fata caselor lor. Vorbim despre un eveniment unic, iar clipa cand vor avea oportunitatea de a deveni parte integranta a acestuia a sosit”.

Pentru a celebra cea de-a 60-a aniversare a EURO, UEFA EURO 2020 va reprezenta cel mai mare turneu final al unui Campionat European organizat vreodata. Cele 12 orase-gazda sunt Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucuresti, Budapesta, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Londra, München, Roma si Sankt Petersburg. Opt capitale se regasesc printre aceste orase, 11 stadioane oferind o capacitate mai mare de 50.000 de locuri, ceea ce inseamna ca un numar-record de 3 milioane de bilete se vor afla la dispozitia fanilor.

Sankt Petersburg va da startul celebrarilor pe 11 iunie 2019, printr-un spectacol de lumini nocturn pe emblematicul Pod al Palatului. EURO 2020 Football Park, situat pe insula-fortareata Petru si Pavel a orasului Sankt Petersburg, va deveni, pe 12 iunie 2019, locul de disputare a unui meci de fotbal al legendelor, protagonisti fiind cinci dintre ambasadorii UEFA EURO 2020, adica Antonios Nikopolidis, Gianluca Zambrotta, Robert Pirès, David Trezeguet si Fernando Morientes. Ei se vor duela cu o echipa de fosti internationali, legende ale fotbalului din Rusia. Alte orase vor celebra aceasta piatra de hotar a turneului final, “A mai ramas un an”, cu evenimente ce vor fi organizate intre 13 si 16 iunie 2019, acestea fiind menite sa sarbatoreasca meciurile de deschidere programate in fiecare dintre aceste orase peste 12 luni.



Bilete EURO 2020, la vanzare din 12 iunie!

Piatra de hotar mentionata coincide cu lansarea primei faze a vanzarii biletelor pentru UEFA EURO 2020. 1.5 milioane de bilete vor fi disponibile publicului general, caruia i se va oferi sansa sa “LIVE IT. FOR REAL” – un slogan ales pentru a inspira si incuraja fanii sa dobandeasca experienta meciurilor urmarite live pe stadioane. Prima faza se va derula intre 12 iunie si 12 iulie 2019, toate biletele urmand sa fie vandute exclusiv online, prin intermediul site-ului euro2020.com/tickets. Biletele de intrare la UEFA EURO 2020 vor fi oferite in trei categorii de preturi, orasele-gazda fiind impartite in doua grupuri de preturi, astfel incat sa reliefeze puterea de cumparare si venitul mediu ale cetatenilor acestora.

“A mai ramas un an” inseamna, totodata, si lansarea vanzarii pachetelor oficiale de tip hospitality pentru toate stadioanele, pachetele oferind o larga paleta de optiuni, incluzand loje private sau de tip business, dar si un club avand o configuratie mai degraba casual. Pentru a afla mai multe informatii, accesati site-ul euro2020.com/hospitality. Portalul destinat aplicarilor pentru programul de voluntariat va fi, la randu-i, deschis pentrutoate cele 12 stadioane pe 12 iunie 2019. In total, 12.000 de voluntari sunt necesari, in vederea sprijinirii unei ample palete de activitati, incluzand acreditarile, managementul oaspetilor, transportul, media, ticketingul, operatiunile de meci si serviciile oferite spectatorilor. Pentru a afla informatii suplimentare, accesati site-ul euro2020.com/volunteers.