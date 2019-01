Opinie / Ipocrizia domnului Balaj. Fostul arbitru va conduce ANAD, fara o zi de experienta in lupta contra dopajului

Cristi Balaj a fost numit in functia de director al Agentiei Nationale Anti-Doping in locul Grazielei Vajiala.

In 2018, el facea parte din echipa lui Ionut Lupescu, care il acuza pe Razvan Burleanu ca vrea sa fie presedinte FRF, desi nu are o experienta bogata in fotbal.

Gratiela Vajiala a absolvit cu media 10 Facultatea de Chimie din cadrul Universitatii Bucuresti (1965-1970) si si-a sustinut teza de doctorat "Actiunea steroizilor anabolizanti asupra metabolismului hormonilor androgeni" la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Biologie, specializarea Biochimie. In CV-ul ei se gasesc 11 stagii de specializare, burse si cursuri postuniversitare la institutii prestigioase din tara si din strainatate, cele mai multe avand ca domeniu chimia sau lupta anti-doping. Graziela Vajiala a ocupat functia de presedinte al Agentiei Nationale Anti-Doping, incepand cu octombrie 2005, dupa ce a obtinut cel mai mare punctaj la concursul pentru ocuparea postului. Anterior, ea a condus timp de 22 de ani Laboratorul de Control Doping din Bucuresti (1983-2005 / Director General Adjunct al Institutului National de Cercetare pentru Sport si coordonatorul Laboratorului de Control Doping).

CV-ul doamnei Vajiala este impresionant: a pus bazele activitatii de prevenire si combatere a dopajului in sport in Romania; a format zeci de specialisti si a transformat Romania intr-un pol de putere regional in domeniul combaterii dopajului; a elaborat peste 100 de lucrari stiintifice si a publicat 9 carti de specialitate; este expert din partea tarii noastre la Consiliul Europei, Grupul de Monitorizare al Conventiei Anti-Doping; este expert la Consiliul Europei in cadrul Grupului Stiintific; este membru fondator al Consiliului Stiintei Sportului din Romania; este membru in Societatea Romana de Farmacologie Terapeutica si Toxicologie Clinica; este membru in Societatea Europeana de Toxicologie; este membru in Societatea Romana de Informatica Medicala; este membru fondator al Federatiei Romane de Inginerie Medicala; a creat o echipa competenta in cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping.

Pe 18 ianuarie 2019, ea a fost inlocuita de Cristian Balaj. Acesta are 47 de ani, a fost fotbalist la FC Baia Mare si Pecsi Mecsek FC, presedinte al Asociatiei Judetene de Fotbal Maramures si consilier in cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, dar este cunoscut mai ales pentru activitatea de arbitru. A debutat in Divizia A in 2000 si a condus, pana la retragerea din 2016, peste 340 de meciuri in prima liga din Romania, fiind pe locul al doilea all-time la acest capitol. Detine, alaturi de alti trei arbitri, recordul celor mai multe finale de Cupa Romaniei arbitrate - 4 (2002, 2004, 2009 si 2013) si cel mai mare numar de derby-uri Steaua / FCSB - Dinamo conduse, cu 9 astfel de meciuri oficiate. Este arbitrul roman cu cele mai multe titluri anuale de "Cel mai bun arbitru din Romania" si a fost arbitru FIFA timp de 13 ani, conducand partide intercluburi din cupele europene, dar si intertari din preliminariile Euro 2008, CM 2010, Euro 2012 si CM 2014.

Desi a declarat in mod repetat ca nu este afiliat politic, Balaj a fost in carti pentru a candida la alegerile pentru presedintia FRF din primavara anului trecut, pana la urma fiind cooptat in echipa lui Ionut Lupescu, care voia sa il numeasca Secretar General al Federatiei in cazul victoriei sale. Dupa ce Lupescu a pierdut lamentabil alegerile, desi a avut sustinerea publica a unor nume importante din politica romaneasca, Balaj a fost numit, in februarie 2017, consilierului ministrului Tineretului si Sportului. El a indeplinit aceasta functie in mandatele lui Alexandru Dunca (de profesie inginer mecanic / fost presedinte la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului / primul demis de catre fostul premier Victor Ponta dupa tragedia din clubul Colectiv / a fost acuzat de faptul ca incerca sa obtina sustinere in lumea sportului alocand sume mari pentru premierea rezultatelor de la sporturile neolimpice), Ioana Bran (fiica unui mare fabricant de palinca din Transilvania / deputat PSD de Satu Mare si secretara a Camerei Deputatilor / a fost acuzata ca si-a pus colaboratorii din cadrul MTS sa-i adreseze intrebari prestabilite in timpul unei emisiuni radio, acestia dandu-se simpli ascultatori / a fost in centrul unui scandal dupa ce a spus ca sportivii din lotul de canotaj se pot descurca usor cu diuna de 25 de lei pe zi, pentru ca "trebuie sa se pastreze la o anumita greutate") si Constantin Matei (fotbalist la echipe de Liga 3 / profesor de sport si antrenor de fotbal / la prima incercare de titularizare ca profesor de sport a picat examenul cu nota 2,75).

Ironia e ca un om de stiinta va fi inlocuit de o persoana fara experienta in lupta anti-doping, un reprezentant al fotbalului, un sport care in tara noastra, in ultimii ani, a ramas repetent la acest capitol. In 2017 si 2018, cluburile din Liga 1 si LPF nu au cerut si nu au platit niciun test suplimentar anti-doping. Mai mult, forul care manageriaza activitatea din Liga 1 a comandat ultima testare anti-doping la un meci de prima liga in 2010 (!!!) si nu a fost in stare, in aceasta perioada scursa, sa propuna un protocol de colaborare cu ANAD, care a efectuat un numar minim de teste din bugetul propriu si in conformitate cu planul sau de testare national. Justificarea fostei si actualei conduceri a LPF si a cluburilor din Liga 1 a fost ca ANAD are buget propriu si trebuie sa faca gratis toate testele, nu sa se imbogateasca pe seama fotbalului. Asa ca cele mai multe partide s-au jucat fara ca vreun fotbalist sa fie supus controlului anti-doping.

In 2019, un reprezentant al fotbalului, fara niciun fel de experienta in biochimie si farmacologie analitica, fara nicio zi de implicare in domeniul anti-dopingului, va conduce o structura esentiala in lupta pentru pastrarea unui sport curat si vine sa faca specializare la locul de munca, fara sa stie, probabil, ce inseamna dehidroclormetiltestosteron, AOD-9604 sau acetazolamid. Situatia e cu atat mai ciudata cu cat in cadrul ANAD exista multi oameni bine pregatiti, care puteau prelua stafeta de la doamna Vajiala. Dar, daca se pot numi politic ministri ai Sportului, care sa nu aiba nici in clin, nici in maneca cu sportul, atunci e posibil ca omul care le-a fost consilier sa devina si el sef peste fenomenul anti-doping, fara sa aiba nicio treaba cu acest domeniu. Numirea vine la mai putin de un an distanta, dupa ce echipa din care facea parte si Balaj il acuza pe Razvan Burleanu, contracandidatul la alegerile pentru functia de presedinte al FRF, ca vrea sa conduca Federatia cu specialisti in minifotbal, ziaristi, karatisti si alti oameni fara experienta in fotbalul profesionist. Curata ipocrizie, domnule Balaj...

Autor: Gabriel Chirea