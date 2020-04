Se afla in perioada de recuperare dupa doua operatii, dar a decis sa se implice in lupta impotriva COVID-19! Ce fotbalist din Romania s-a inrolat ca voluntar la un spital

Un fotbalist roman activeaza ca voluntar la un Spital din Bucovina.

Pandemia de coronavirus a lovit puternic intreg globul. In Romania situatia cea mai critica este la Suceava, unde se inregistreaza cele mai multe cazuri de infectare cu COVID-19. In aceasta perioada, in care sistemul de sanatate si-a aratat limitele, voluntariatul joaca un rol foarte important.

Iulian Ionesi, jucatorul formatiei din Liga a 3-a, Bucovina Radauti, a ales sa se implice in lupta impotriva COVID-19 si s-a inrolat ca voluntar, in postura de dezinfectator la Spitalul Municipal din Radauti.

"Stateam pe acasa, vedeam ce probleme sunt, si nu stiam cum sa fiu de folos, pentru ca nu mai puteam sa stau cu mainile in san. Am aflat ca unul dintre oamenii angajati cu dezinfectia la spital a fost testat pozitiv cu coronavirus, iar ceilalti trei colegi ai lui nu mai faceau fata. Asa ca mi-am oferit imediat serviciile, iar directorul spitalului, si-a dat acordul.

Programul meu de lucru este in fiecare zi, intre orele 8.00 si 16.00. Ma imbrac în combinezon, cu manusi, viziere, respectand toate masurile de protectie, dupa care iau in spate un mecanism asemanător celui de stropit via, si incep sa dezinfectez toate sectiile spitalului. Am deja trei zile de cand am inceput munca, si pot spune ca m-am obisnuit, cu toate ca la inceput nu mi-a fost usor. Eu sunt genul de om care tot timpul am incercat sa evit sa ajung la spital, iar cand nu mai era posibil acest lucru, o faceam cu inima stransa.

De asemenea, pe durata in care voi lucra la spital, am decis ca nu are rost sa imi expun familia la pericolul infectarii, asa ca am hotarat sa locuiesc in alta parte. Sa stiti insa ca nu mi-e frica de îmbolnavire, deoarece am vazut ca in spitalul municipal din Radauti toata lumea respecta procedurile si stie ce are de facut”, a declarat Iulian Ionesi pentru Monitorul de Suceava.

Fotbalistul se afla in perioada de recuperare dupa ce la finalul anului trecut si in luna ianuarie a acestui an a suferit doua operatii la genunchi, dar chiar si asa, a decis sa se implice in lupta impotriva acestui virus.

"Chiar daca multă lume mi-a zis sa merg sa ma operez in alta parte, eu am avut mare incredere in doctorul Bodrug, si am ales sa merg pe mana lui. Pana la urma s-a dovedit a fi o alegere importanta, recuperarea decurgand foarte bine, cu toate ca am fost nevoit sa o intrerup acum. Am fost tratat foarte bine in spitalul municipal din Radauti, am vazut cat si-au dat interesul cadrele medicale de acolo ca sa ma puna pe picioare, asa ca m-am simtit dator sa le intind si eu o mana de ajutor, mai ales ca incepusem sa ma plictisesc pe acasa", a mai spus Iulian Ionesi.

