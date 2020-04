"Asa ceva nu am vazut in Romania!" Dezvaluirile cutremuratoare ale unui fost sportiv! Avea simptome de coronavirus insa nu i s-a facut testul! Cum a fost tratat in spital si ce s-a intamplat in cele din urma

Din articol Dupa 9 zile in care a fost internat, fostul portar a invins boala

Un fost sportiv infectat cu coronavirus a invins boala.

Fostul portar al celor de la Laminorul Zalau, dar mai ales Armatura Zalau, Ioan Ghete, a povestit ca fost infectat cu coronavirus, dar invins boala dupa 9 zile in care a fost diagnosticat cu COVID-19.

Initial dupa ce a prezentat cateva simptome, s-a dus la spitalul Judetean, insa a fost trimis acasa dupa ce a cerut sa i se faca un test de coronavirus, si a fost refuzat. In cele din urma s-a dus la un control la Spitalul de Boli infectioase unde a fost examinat si internat de urgenta.

"Am dat si aici de un colectiv extraordinar. Nu am crezut ca se poate asa ceva si in Romania si ca exista la noi asa doctori, oameni de caracter si adevarati profesionisti, care s-au ocupt de pacienti extraordinar, in limitele posibilitatilor si protocoalelor, deoarece nu aveau voie sa stea prea multi printre noi. M-am simtit protejat lumea, incepand cu doctorii si terminand cu femeile de serviciu care spalau pardoseala cu clor de doua ori pe zi. Le multumesc tuturor cadrelor medicale de acolo enorm de mult si o sa le raman recunoscator toata viata", a spus Ioan Ghete pentru Sportul Salajean.

"Am stat la triaj, dupa care am fost izolat intr-o camera cu geamurile deschise in care era foarte frig, de am crezut ca inghet. Dupa 40 de minute, in care nu m-a intrebat nimeni nimic, am intrat in panica si am sunat-o pe sotia mea, care a venit si a facut gura pe afara. Intr-un tarziu a venit o doctorita, careia ii era frica sa se apropie de mine. A stat la vreo 3 metri de mine, nu m-a consultat, nimic. Afara imi luase temperatura si cica aveam 36 si ceva, dar eu ma simteam rau. Am soliticitat un test de coronavirus. Am fost refuzat si am plecat acasa, nu inainte de a merge la farmacie, unde mi-am cumparat un termometru digital. M-am gandit ca fusese stricat al meu. Cand am mers acasa, cu noul termometru aveam 38,6 febra", a mai spus acesta.

Dupa ce a fost trimis acasa, desi era bolnav, acesta s-a tratat asa cum a putut. In cele din urma a ajuns pe mainile unor doctori buni, iar la 3 zile dupa ce a fost la spital, testul a iesit pozitiv.

"Pentru mine, boala nu a fost una agresiva. Cu toatea acestea au existat multe momente grele cand te trec niste ganduri negre. Psihic, e greu, desi eu am crezut ca sunt un om tare", a mai spus fostul portar.

Ioan Ghete a raspuns foarte bine la tratament si a respectat cu tristete tot ceea ce i-au transmis cadrele medicale. Dupa o saptamana de tratament, i s-a facut un test de coronavirus, care a iesit negativ, iar dupa 2 zile i s-a repetat testul care a iesit din nou negativ si a fost declarat vindecat.

"Dupa ce testul a fost negativ de doua ori, doctorii au spus ca am fost vindecat din punct de vedere clinic si medical si ca nu mai pot transmite si nu mai pot lua virusul. Am imunitate. Am invins virusul", mai adaugat Ghete.