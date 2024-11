Într-un interviu pentru KosovaPress, fostul mijlocaș a susținut că a apreciat unitatea echipei kosovare, dar a pus sub semnul întrebării posibilitatea ca oaspeții să fi luat aceeași decizie dacă Kosovo ar fi fost în avantaj pe tabelă.



"M-au întrebat mulți despre acest lucru. Nu cred că s-a făcut intenționat sau cu răutate. Când mi se pune această întrebare, le pun și eu una foarte simplă: dacă am fi câștigat cu 1-0, am fi renunțat? Răspundeți voi. Dacă am fi fost în avantaj cu 1-0 în minutul 93, am fi abandonat meciul? Majoritatea oamenilor îmi spun: 'Nu, nu am fi renunțat' și astfel avem răspunsul", a spus Cana.



El a adăugat că imaginea de pe teren, unde întreaga echipă a susținut decizia căpitanului Amir Rrahmani, l-a făcut să se simtă foarte bine.

Kosovarii au greșit când au părăsit terenul, susține Cana



Cana a mai spus printre altele că naționala din Kosovo nu își are locul în Liga C, ci că locul acesteia este cel puțin un eșalon mai sus, în Liga B.



În meciul disputat la București, în cadrul Grupei C2 a Ligii Națiunilor, jucătorii din Kosovo au părăsit terenul în minutul 90+3, invocând "comportament ostil" din partea fanilor români.



În urma acestui gest, UEFA a decis ca meciul întrerupt dintre România și Kosovo să fie câștigat de naționala noastră cu scorul de 3-0.



Pentru a urca în Liga B, odată cu România, Kosovo va disputa barajul pentru promovarea împotriva Islandei, într-o dublă manșă ce va avea loc în luna martie a anului viitor.