 Italia - Spania 1-2 | Italia, învinsă după 37 de meciuri 

Italia - Spania 1-2



Spania s-a impus în semifinala Nations League și va juca finala competiției împotriva învingătoarei dintre Belgia și Franța, de joi, de la 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Final.

Min. 83: Gol Italia! Contraatac școală al nerazzurrilor! Chiesa îi pasează lui Pellegrini, iar mijlocașul Romei îndeplinește o simplă formalitate.

Min. 46: A început repriza a doua.

Pauză.

Min. 45+2: Gol Spania! Oyarzabal îl găsește din nou pe Ferran Torres, iar atacantul marchează al doilea gol cu o lovitură de cap.

Italy 0 - [2] Spain | GOAL! Ferran Torres

