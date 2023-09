Adrian Rus a dezvăluit ce le-a transmis Edward Iordănescu în vestiar înainte de duelul cu Israel: „Știm că nu le place asta!” 

Tricolorii sunt neînvinși în preliminariile EURO 2024, unde ocupă locul al doilea în grupă, în spatele Elveției. Naționala lui Edward Iordănescu dispută meciurile din luna septembrie pe teren propriu, iar pentru testul cu Israel, selecționerul a pregătit o echipă ofensivă. Adrian Rus, rezervă sâmbătă seară, a vorbit într-o intervenție pe care a avut-o înainte de startul partidei și a prefațat duelul.

Adrian Rus: „România va juca mereu la victorie!”

Fundașul lui Pafos a dezvăluit și ce le-a transmis selecționerul în vestiar înainte de a ieși pe teren la încălzire și și-a amintit și de meciul amical disputat în martie 2022, încheiat 2-2, după ce tricolorii au condus cu 2-0 din minutul 23.

„Știm că dacă luăm trei puncte e un pas enorm pentru calificare. Ne-a spus ce ne spune la fiecare meci, să ne câștigăm duelurile, să fim agresivi pentru că știm că lor nu le place agresivitatea, ne dorim cele trei puncte, trebuie să câștigăm.

România mereu o să joace la victorie, mereu vom juca ofensiv, chiar dacă în unele minute cu Elveția am suferit. Suntem foarte bucuroși că am recâștigat încrederea suporterilor, ne dorim să fie alături de noi la fiecare meci, sunt sigur că dacă ne calificăm vom avea români cu noi și în Germania.

Era un meci amical, acum e altceva, e un meci oficial, e o echipă bună, noi am făcut o primă repriză foarte bună în Israel, am condus la pauză, apoi am fost egalați. În seara asta nu avem voie să facem greșeli, luăm în calcul doar victoria. Echipa națională joacă mereu bine, după părerea mea, sunt meciuri în care suferim, sunt meciuri în care dominăm, pentru a ne califica la EURO nu trebuie să jucăm un fotbal frumos, ci să luăm cele trei puncte”, a declarat Adrian Rus la Prima TV.

Echipele de start în România - Israel

România: Moldovan - Sorescu, Manea, Drăgușin, Burcă, Bancu - M. Marin, R. Marin, Stanciu - Coman - Alibec

Rezerve: Târnovanu, Aioani, Rațiu, Screciu, Cicâldău, Pușcaș, Mihăilă, Hagi, Rus, Olaru, Moruțan, Camora

Selecționer: Edi Iordănescu

Israel: Glazer - Dasa, Vitor, Goldberg, Revivo - Peretz, Lavi, Gloukh - Jehezkel, Turgeman, Solomon