„Regret că nu am ajuns selecționer!” Laszlo Boloni a spus tot! Care sunt „cele mai mari greșeli” din carieră + Cum voia să construiască naționala 

Antrenorul lui Metz a fost ofertat de Federația Română de Fotbal înainte ca Edward Iordănescu să fie numit selecționer, însă a refuzat propunerea, nemulțumit de contractul pe care federalii i-l oferiseră. Boloni a vorbit după ce a promovat cu gruparea franceză și, întrebat dacă încă regretă că nu a ajuns selecționerul României, tehnicianul a răspuns sincer afirmativ.

Cele mai mari „greșeli” din cariera lui Boloni

Vorbind despre decizia de atunci, Ladislau Boloni a recunoscut și care au fost „cele mai mari greșeli” pe care le-a făcut în carieră au fost când a acceptat să le preia pe AS Monaco și Gent.

„Da, mai am regrete, eu nu puteam să știu pe vremea respectivă că am să ajung la Metz și eventual că pot ajunge în prima divizie din Franța. În schimb, atunci când eram în discuții cu FRF, într-adevăr, îmi doream să ajung selecționer, voiam să termin puțin ciclul acela, am plecat de la Târnăveni, echipa națională de juniori, cupe, plecare în străinătate și să mă întorc acasă. Doream să închei acest cerc și cred că aș fi putut să fiu mândru, într-un anumit fel, că am ajuns din Târnăveni.

Sigur că într-o carieră lungă, cred că a mea e destul de lungă, ai și greutăți, momente când nu îți iese, când ai ales greșit. Eu cu Monaco am ales foarte greșit, am făcut cea mai mare greșeală cu Monaco și cu Gent.

După ce am hotărât că nu accept condițiile am puterea să închid capitolul și să mă gândesc la alte proiecte. În momentul respectiv, îmi puneam întrebarea, la o cerere logică, unde ceri timp de muncă, de ce nu se acceptă? Dacă vine un începător, înțeleg, dar dacă vine unul din Franța, de ce nu îi dai mai mult timp? Trebuia să vină din partea lor. Mă întrebam de ce nu se face. Au fost deosebit de grele lunile petrecute la Târgu Mureș, au fost foarte grele, îmi era și teamă să accept, știam ce greutăți am în față, dar ca un copil mic îmi doream să dovedesc.

Dacă aș fi avut timp să îmi găsesc un grup de jucători pe care se poate clădi, așa cum a fost înaintea noastră o generație care a făcut lucruri extraordinare, credeam că cu un Chiricheș, Stanciu, Tătărușanu, am fi putut face un grup mic, care să atragă încă vreo 4-5 care acceptă ideea mea despre fotbal și despre competiție, aș fi putut face pasul înainte.

A fost și încă este momentul ideal pentru a crea acest grup pe care naționala să se bazeze. Ai avut Liga Națiunilor, așa importantă e că nici nu știu cum se numește, două meciuri amicale, e suficient de a crea un grup mic și la baza aceasta să mai adaugi”, a declarat Ladislau Boloni la Digi Sport.

Laszlo Boloni a antrenat în România doar echipa națională, în perioada 2000-2001. În CV-ul său se regăsesc cluburi importante din Franța (Nancy, Rennes, AS Monaco, Lens, Metz), Portugalia (Sporting Lisabona) sau Belgia (Standard Liege, Antwerp, Gent).