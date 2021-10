„Nu vă e rușine?!” Atac dur la adresa lui Rădoi: „Să își roadă unghiile în altă parte, nu îl mai bagă nimeni în seamă!” 

Selecționerul României a făcut anunțul la conferința de presă de la finalul meciului cu Armenia, câștigat cu 1-0, în urma căruia naționala a urcat pe locul al doilea în clasament. Odată încheiat contractul în luna noiembrie, Rădoi nu își va prelungi înțelegerea, iar acest lucru l-a anunțat cu multă vehemență. Astfel, naționala va avea un alt selecționer pe bancă pentru meciurile de la baraj.

Decizia sa a fost intens criticată de Adrian Porumboiu, care l-a atacat dur pe selecționerul României. Mai mult, fostul arbitru a comparat atitudinea lui Mirel Rădoi cu cea a unui politician, punctând că este lipsă de respect ce vrea să facă.

„Nu vă e rușine?!”

„Referitor la antrenorul Rădoi, am avut de foarte multe ori aprecieri, toate au fost laudative, motivat și de faptul că mi-a plăcut o bună parte din ceea ce a făcut la națională. Am rămas și eu surprins neplăcut de atitudinea lui, atât de clară și de vehementă că va pleca în mijlocul râului. Lași căruța în mijlocul râului...scoate-o sau nu aveai ce căuta cu ea acolo.

Eu prima dată când am auzit că va pleca, am crezut că e o glumă și se alintă el puțin după rezultatele pozitive obținute. Mie mi-a plăcut meciul cu nemții, dar după aceea, când am văzut că el spune clar că nu se întoarce, nu înțeleg atitudinea atât de vehementă, e un antrenor tânăr, nu îl așteaptă nimeni, să spui că pleacă la o echipă mare.

Cred că se va înfunda, ca și Contra, a plecat și el, toți se supără. Dar voi nu plecați de la o echipă de club, voi plecați de la o națională a României, care mă rog, a avut niște rezultate extraordinare. În momentul în care am văzut că e vehement și pleacă, ei fac ce fac și politicienii, nu vedeți? Se supără toți, dar nu vă e rușine? Păi, țara asta e sat fără câini, nu aveți un pic de respect? Am și spus, eram entuziasmat când am văzut cum cântau imnul din tot sufletul, a fost impresionant”, a spus Adrian Porumboiu la PRO X.

„Poate să își roadă unghiile în altă parte, nu îl mai bagă nimeni în seamă!”

Fostul arbitru și-a continuat discursul, ținând să evidențieze soarta pe care au avut-o ultimii selecționeri, inclusiv Cosmin Contra, punctând că și pe Rădoi îl așteaptă același lucru. Mai mult, Porumboiu a continuat și a spus că dacă vrea să plece, atunci și numirea sa a fost una întâmplătoare.

„E vorba de România, de o țară, nu suntem toți să stăm pe burtă sau cu capul plecat. Așa și aici, dacă ai un pic de conștiință în tine, până la urmă la ce ai mai încurcat? Că pleci tu când vrei. Dacă ai șanse...nu aveai, te duceai pe drumul tău, dar dacă le ai, valorifică-le.

Ai o șansă care e mai mult decât oportună. Așa a venit, ce, mare antrenor va fi, lasă să fie. El nu trebuie neapărat să îl vedem că își roade unghiile la televizor, poate să și le roadă și în altă parte, că nu îl mai bagă nimeni în seamă. El are o poziție extraordinar de bună acolo și cred că va reveni, eu am vorbit doar la superlativ de el, dar acum mă intrigă faptul că are o atitudine de neînțeles.

El este hotărât. Dar bine, mă, doar tu ești hotărât și noi suntem cum? Doar tu ești hotărât, tu ești deștept, noi toți ceilalți care credem..? Ești antrenorul echipei naționale, nu poți să pleci ca de la stână. E naționala României, înseamnă că ai ajuns întâmplător sau nu trebuia să ajungi niciodată dacă faci mofturi din astea. Trebuia să te țină acolo, erai antrenor, de la FCSB ai plecat cum ai plecat, nu ai performat și nu ai avut rezultate.

El crede că va plânge cineva după el? Stai acolo. Crede că va fi toată România în doliu că pleacă el. Unde antrenează toți care au plecat? Mă așteptam la altceva de la el”, a adăugat fostul arbitru.