„Ne-au bătut la tot!” Costel Gâlcă a tras concluziile după meciul cu Israel și avertizează: „Nu suntem calificați nici dacă batem Kosovo!” 

Tricolorii sunt obligați să câștige meciul cu Kosovo de pe teren propriu pentru a rămâne la mâna lor în lupta pentru calificarea la Campionatul European din 2024. Jucătorii lui Edward Iordănescu nu au impresionat în duelul cu Israel de pe Arena Națională, scor 1-1, iar criticile nu au întârziat să apară.

Costel Gâlcă a analizat meciul de sâmbătă seară și s-a arătat dezamăgit de jocul arătat de tricolori.

„Suporterii sunt îndreptățiți să fie supărați. Stadionul a fost arhiplin și normal că se așteptau la un joc bun și cele trei puncte puse în joc. Era un meci foarte important pentru noi, în fața unei echipe cu care ne batem la calificare.

Jocul nostru a lăsat de dorit și la ultimele partide, ceea ce nu dă speranțe. Când am câștigat, am făcut-o cu mare șansă. Nu am fost constanți. Dacă rezultatele astea veneau după un meci bun, aveam speranțe la calificare.

Eu cred că și rezultatele până la urmă sunt cele mai importante, dar exprimarea pe care o ai în teren e foarte importantă. E un lucru pozitiv că s-au scos puncte cu Elveția și Israel, însă toți ne așteptam la un joc mai constant. Calificarea e importantă, dar cu toții vrem un joc mai bun. Măcar să avem momente mult mai bune în joc pe faza de apărare și atac, dacă nu se poate 90 de minute”, a declarat Costel Gâlcă la Fanatik.

Costel Gâlcă: „Toți au fost sub ceea ce puteau să dea!”

Antrenorul a analizat și loturile și a comentat și prestația tricolorilor din meciul cu Israel, remarcând și lipsa ocaziilor la poarta adversă.

„În afară de Rrahmani și Krasniqi mai au alți jucători periculoși. Un Muriqi pe la Mallorca, celălalt Rrahmani de la Napoli, Zumberi la Hamburg, portarul în Premier League și alți jucători prin Ligue 1, Serie A sau Turcia.

Spune ceva că nu au pierdut în Elveția și au avut un joc destul de bun. Va fi foarte greu, dar cred că exprimarea echipei naționale a României va conta cel mai mult. Nu pot să zic că e un jucător care a ieșit în evidență din punctul meu de vedere. Cred că toți au fost sub ceea ce puteau să dea.

Noi am pierdut la toate capitolele și duelurile și ca idee de joc. Nu am avut posesie. Israel a arătat că deocamdată sunt mult peste noi. Poate vom avea altă exprimare cu Kosovo. Ne-au bătut la tot! Un joc mult mai rapid, mai combinativ, mai direct, mai modern. Ei au arătat că pot să câștige.

A fost un meci în care noi nu prea am avut ocazii în afara de cea a lui Pușcaș și șutul lui Răzvan Marin din ultimele secunde ale meciului. A mai avut Alibec un șut pe portar”, a adăugat antrenorul.

Mesajul lui Costel Gâlcă pentru jucătorii naționalei: „Se pot califica!”

Costel Gâlcă a avut și un mesaj pentru tricolori, arătându-se încrezător în șansele naționalei la calificare, dacă fotbaliștii vor rămâne uniți și vor juca „ca un grup”. Cu toate astea, tehnicianul e de părere că totul se va juca până în ultima etapă.

„Jucătorii trebuie să aibă mai multă încredere în ei pentru că unii dintre ai au jucat la un nivel destul de bun și pot câștiga ca grup, se pot califica. Atitudine și curajul de a sta în terenul adversarului, cât de aproape de poartă se poate. Depinde numai de ei, sunt jucători cu experiență.

Meciul e la fel de important ca cel cu Israel. Nu cred că suntem calificați nici dacă batem Kosovo. Israelul la ce a arătat poate să câștige cu Elveția.

Au demonstrat că pot pierde puncte pe final și eu sunt de părere că se va juca până la ultimul calificarea. Israelul e o echipă foarte bună, cu un viitor bun, la ce au arătat la meciul cu România”, a concluzionat Gâlcă.