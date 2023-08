Costel Gâlcă știe ce o așteaptă pe FCSB cu Nordsjaelland (live pe ProTV și VOYO, de la 21:30). Care e veriga slabă a danezilor

Costel Gâlcă a vorbit despre ce îi așteaptă pe cei de la FCSB în meciul cu Nordsjaelland.

Jucător al Stelei în perioada 1991-1996, pentru care a bifat 148 de prezențe și a marcat 24 de goluri, Costel Gâlcă a prefațat întâlnirea ce are loc astăzi, joi, 10 august de la ora 21:30 pe Ghencea și a desemnat echipa favorită.

Gâlcă o vede favorită pe Nordsjaelland

Antrenor la FCSB în perioada 2014-2015, Gâlcă o vede pe Nordsjaelland favorită. ”Cred că șansele sunt 60-40 în favoarea lui Nordsjaelland. Pornește cu prima șansă Nordsjaelland, dar nu e de nebătut", a afirmat Gâlcă, potrivit Digisport.

În prezent antrenor la gruparea poloneză Radomiak Radom, managerul român laudă jocul ofensiv al danezilor, însă știe care este veriga slabă de care fotbaliștii roș-albaștrii pot profita ”Nordsjaelland joacă foarte rapid, o să vedeți, o atingere-două, ajunge foarte repede la poarta adversă. De obicei dau multe goluri, dar și primesc. Se deschid și ei și au probleme.” a declarat românul, fost antrenor la Vejle BK.

Costel Gâlcă îi îndeamnă pe elevii lui Charalambous să nu își subestimeze adversarii, mai ales că gruparea daneză s-a bătut sezonul precedent cot la cot cu FC Copenhaga în lupta pentru campionatul intern. De asemenea, fostul fotbalist al naționalei a trezit suporterilor amintirile neplăcute de anul trecut din grupele Conference, unde FCSB a fost învinsă de danezii de la Silkeborg în două partide parcă trase la indigo, scor 5-0:”Cu toate că sunt tineri, sunt foarte buni. Nu e o echipă de speriat, dar peste Silkeborg. A pierdut campionatul în ultimele etape. Pe undeva e normal, Copenhaga are un buget mult superior, câștigă an de an campionatul, are mai multă experiență”, a adăugat antrenorul român

Antrenorul din Ekstraklasa a observat atuurile locului trei în sezonul precedent de Superligă și știe pe ce trebuie să mizeze roș-albaștrii ”Sper că și Olaru și Șut să dea echilibru echipei, e foarte important în meciul ăsta. Și Djokovic, dar eu cred mai mult că Olaru și Șut. Coman, dacă cere în spatele fundașilor centrali mingea, vor avea probleme danezii. Mingi filtrante, pase lungi.” a transmis Costel Gâlcă

Interesul televiziunilor daneze pentru meciul lui Nordsjaelland este unul redus dat fiind faptul că partida nu va fi transmisă pe niciun post de televiziune din întreaga țară. Suporterii sunt nevoiți să apeleze la servicii pay-per-view, astfel că sunt obligați să plăteasca 15 euro din buzunarul propriu

FCSB va juca astăzi, joi 10 august de la ora 21:30 pe Ghencea într-o partidă crucială pentru accederea în grupele UEFA Conference League