„FRF să-i plătească salariu lui Anghel Iordănescu!” Atac dur la adresa selecționerului: „A câștigat un campionat la CFR, unde a avut echipă formată de alții! Sunt antrenor de 20 de ani și nu am loc de ei!” 

„Tricolorii” au pierdut cu Muntenegru, 0-2, dar și cu Bosnia și Herțegovina, 0-1, iar acum mai au la dispoziție două meciuri pentru a 'spăla' rușinea. Astfel, Edward Iordănescu are cel mai slab start al vreunui mandat de selecționer, având trei înfrângeri și o remiză în primele partide.

Criticile la adresa selecționerului nu au întârziat să apară, mai ales după declarațiile pe care le-a făcut la finalul meciului cu Muntenegru, când a spus că nu a venit la națională să își strice cariera.

Atac dur al lui Costel Pană la adresa lui Edward Iordănescu



Costel Pană (54 ani), fost jucător și antrenor în Liga 1, l-a criticat dur pe Edward Iordănescu, acuzând modul în care a fost numit selecționer al naționalei. Totodată, antrenorul nu a iertat nici declarațiile făcute de tehnician.

„A ajuns la echipa națională pe alte criterii, nu pe cele normale. Asta e părerea mea. FRF trebuie în mod normal să-i plătească salariu acum lui Anghel Iordănescu, nu lui Edi Iordănescu. El a spus că nu a venit la națională să-și strice cariera. Care carieră?

El a câștigat un campionat la CFR Cluj, acolo unde a avut o echipă formată de alții. Nu am nimic cu el, dar eu care am jucat 13 ani în Liga 1 și sunt antrenor de 20 de ani nu am nicio șansă să prind contract în Liga 2. Pentru că nu am loc de ei. Sunt antrenori care au primit zeci de șanse.

El crede că are o carieră în spate, dar nu are. A afirmat că dacă ar fi vrut rezultate imediat făcea altă selecție. Înseamnă că știe că nu o să fie dat afară. De ce a mai pus clauza aia atunci? Asta e vrăjeală. Haideți să fim și noi corecți”, a declarat Costel Pană la Digi Sport.