Tricolorii sunt neînvinși în Grupa I din preliminariile EURO 2024, acolo unde sunt și lideri, având un punct peste Elveția și cinci peste Israel. Elveția are un meci în minus, în timp ce israelienii au două partide amânate din cauza războiului din Gaza. Astfel, naționala României păstrează șanse mari de calificate la Campionatul European, dar jocul a fost dur criticat.

Atât selecționerul Edward Iordănescu, cât și jucătorii săi au fost criticați pentru prestațiile din meciurile disputate în preliminarii de voci importante din fotbalul românesc. Cu toate astea, tricolorii au primit și sprijin, iar unul dintre cei care și-au arătat susținerea a fost Ilie Dumitrescu.

Ilie Dumitrescu a vorbit despre Edward Iordănescu

Fostul internațional român a fost prezent la un eveniment FRF, iar acolo a vorbit despre parcursul naționalei sub comanda lui Edward Iordănescu. Ilie Dumitrescu a mărturisit că are o relație extrem de apropiată cu selecționerul și a amintit de momentul în care a contribuit la lansarea tehnicianului în fotbalul mare ca antrenor.

Dumitrescu l-a avut antrenor secund pe Edward Iordănescu în scurta perioadă pe care a petrecut-o ca antrenor la FCSB, din 11 august 2010 până în 20 septembrie 2010.

„Vorbim de un parcurs excelent, vorbim de un grup extraordinar, aici trebuie să îl felicităm pe Edi Iordănescu pentru calitatea lui de a gestiona, de a selecta un vestiar cu jucători care își doresc foarte mult să facă performanță la nivel de echipă națională. Am văzut că a reușit să scoată maximum de la fiecare jucător.

(n.r. despre varianta ca Edi Iordănescu să își dea demisia după calificare) Nu vreau să vorbesc despre asta. S-a mai întâmplat o dată cu Rădoi, când au fost ceva probleme și după a anunțat că nu mai continuă la echipa națională, deși mai era un meci foarte important contra celor din Islanda. Consider că Edi Iordănescu face o treabă foarte bună, a reușit să gestioneze foarte bine și relația cu presa și cu cei care comentează mai puțin bine. Eu spun un singur lucru, chiar și cei care nu sunt de acord cu Edi Iordănescu susțin echipa națională. Fiecare și-a câștigat dreptul să comenteze în fotbal când vorbim de foști mari jucători ai fotbalului românesc, dar un lucru este cert, toți ne dorim din suflet să calificăm echipa.

Eu am o relație specială și pentru că am fost primul care l-am ajutat să facă primul pas în fotbal pe Edi Iordănescu, a fost antrenorul meu secund la, nici nu știu, să nu fac vreo greșeală, cred că se chema Steaua atunci. Eu l-am luat secund cu mine, atunci a fost primul pas al lui în fotbalul mare, apoi a fost principal, după care și-a pus amprenta în fotbalul românesc cu rezultatele obținute de el. Am o relație mai apropiată cu el și tatăl lui, mai apropiată cu tatăl”, a declarat Ilie Dumitrescu.