El ar putea conduce naționala României la Euro, dacă Edi Iordănescu pleacă după preliminarii

România mai are două meciuri de disputat în Grupa I a preliminariilor Campionatului European, la finalul cărora va afla dacă merge sau nu la turneul final.

Deși „tricolorii” au șanse mari să se califice la Euro, Iordănescu și-ar fi anunțat apropiații că își va da demisia de la cârma naționalei indiferent dacă va obține sau nu calificarea la turneul final. În acest context, Marius Baciu a susținut că îl vede pe Ovidiu Sabău să-i ia locul pe bancă lui Iordănescu jr.

„U Cluj e o echipă care se numește Neluțu Sabău, din punctul meu de vedere. E unul pe care eu îl idolatrizez, și ca jucător, și ca antrenor. Am avut un pic de șansă chiar să mă antreneze, pe finalul meu de carieră, la Bistrița. Eu tot timpul l-am urmărit, și când antrena la Mediaș am stat de vorbă cu el, era antrenor deja modern, eu jucam în Franța, el era la Mediaș, și l-am simțit modern și modest.

Un om pe care eu îl văd și selecționerul României! Dacă ar accepta, că îl vad așa puțin…Eu sunt ferm convins că Neluțu, prin prezența lui, prin eleganța lui de antrenor, om, și așa mai departe, a făcut nucleul ăsta de jucători valoroși, valoarea lui a dat identitatea jucătorilor. Chipciu are valoare, e totuși la o vârstă, Dan Nistor are valoare, dar totuși are o vârstă, i-a adus pe toți la unison, Mitrea la fel.

Mie îmi place foarte mult cum se exprimă echipa asta, eu cred că au șanse mari să intre în play-off, dar totul depinde de liniștea pe care a creat-o Neluțu Sabău. Și anul trecut, când a venit, a reușit să salveze echipa într-un moment complicat! Chiar dacă și Neagoe a avut niște rezultate, parcă tot nu era liniștea asta, cum e cu Sabău”, a spus Marius Baciu, potrivit Prosport.

Program naționala României

În noiembrie, naționala României încheie parcursul în preliminariile Campionatului European – Germania 2024:

Sâmbătă, 18 noiembrie, 21:45: Israel – România

Marți, 21 noiembrie, 21:45, Arena Națională (București): România – Elveția

Covocările preliminare

PORTARI

Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ionuț RADU (Bournemouth | Anglia, 4/0);

FUNDAȘI

Deian SORESCU (Raków | Polonia, 14/0), Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 13/1), Alexandru PAȘCANU (Sporting Gijón | Spania, 0/0), Cornel RÂPĂ (Cracovia | Polonia, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 11/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 18/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 25/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 23/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Andres DUMITRESCU (Slavia Praga | Cehia, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 13/0), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 50/3), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 33/4), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 64/14), Dennis MAN (Parma | Italia, 20/6), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 29/3), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 13/1), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 16/4), Alexandru DOBRE (Famalicão | Portugalia, 2/0), Andrei CORDEA (Al-Tai | Arabia Saudită, 5/0);

ATACANȚI

Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 6/2), George PUȘCAȘ (Genoa | Italia, 38/10), Denis ALIBEC (Muaiter | Qatar, 35/4), Florin ANDONE (CD Eldense | Spania, 25/2).