Olaroiu, OUT din cursa pentru nationala: "Nici daca as fi somer n-as veni dupa Radoi!" Cum a fost UMILIT de Federatie in trecut: "Mai asteapta, mai baga o fisa!"

Cosmin Olaroiu a luat primul titlu in China cu Jiangsu Suning.

Oli viseaza la momentul revenirii in Europa. Ii da ca exemple pe Roger Schmidt si pe Villas Boas, care n-au impresionat in China, dar azi antreneaza cluburi importante din Vest.

"A fost o perioada foarte grea, foarte, foarte grea. Ar trebui sa scriu o carte despre ce s-a intamplat anul asta la echipa. Nu-mi vine sa cred ca am castigat. Imi doresc sa vin in Europa, sa am un nou challenge. De aia am si venit in China. Rafa Benitez a cerut numarul la club si mi-a dat mesaj sa ma felicite. Cine sunt eu pe langa Rafa Benitez? Villas Boas a plecat din China si a ajuns la Marseille. Roger Schmidt a plecat de la Beijing si a ajuns la PSV", a spus Olaroiu la Digisport.

Relatia dintre Olaroiu si Radoi e prea apropiata pentru ca antrenorul lui Suning sa ia in calcul venirea la nationala in locul fostului sau elev: "E imposibil sa vina Olaroiu dupa Mirel Radoi. Cosmin Olaroiu nu poate sa-si inlocuiasca fiul, n-ar face niciodata lucrul asta, nici daca ar fi somer. Nu pot fi modelul lui Mirel. El e mai bun ca mine, n-am cum sa fiu modelul lui Mirel. Are nevoie de timp, de experienta. Experienta o castigi muncind. El vine cu o idee noua, cu o filosofie noua. La club, ai posibilitatea sa antrenezi un grup zi de zi. Eu nu stiu daca va pleca sau nu, eu cred in el ca antrneor, cunosc omul Mirel Radoi".

Olaroiu nu exclude o colaborare pe viitor cu Federatia. A fost si in trecut aproape de nationala, dar i s-a transmis sa-si astepte randul dupa ce acceptase sa-si rezilieze contractul in Golf ca sa vina.

"Au fost mai multe momente cand am fost aproape de nationala. Au venit si la Dubai dupa mine. Aveam contract, nu isi permitea nimeni sa plateasca ce clauze aveam eu. Nu depinde numai de mine sa vin pe viitor. Am mai renuntat la club si nu s-a putut. Mi s-a zis sa mai astept, sa mai bag o fisa!", a dezvaluit Olaroiu.